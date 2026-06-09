Збираємося у відпустку: чек-лист, що покласти у валізу

Ось і настало довгоочікуване літо, а разом з ним – сезон відпусток. Щоб подорож пройшла без зайвого стресу, важливо заздалегідь продумати, що взяти із собою. Адже забута зарядка, документи чи аптечка можуть зіпсувати навіть найкращий відпочинок

Лише найнеобхідніше, щоб нічого не упустити – чек-лист для подорожі підготував BlaBlaCar.

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Що варто взяти з собою у валізу?

Гроші, документи, карти

Для подорожі насамперед варто подбати про документи та гроші – без них поїздка навряд чи відбудеться. Їх зручно зберігати у компактній поясній сумці або спеціальному натільному гаманці, який завжди буде під рукою та стане у пригоді під час перельотів.

Також перед виїздом завантажте на смартфон чи планшет офлайн-карти – вони допоможуть орієнтуватися на місцевості навіть без доступу до інтернету. Заздалегідь збережіть копії важливих документів у хмарному сховищі або на телефоні. Також перевірте, чи потрібна для поїздки віза, та підготуйте електронні або паперові копії квитків, бронювань і страхового поліса.

Не забудьте банківські картки та невелику суму готівки в місцевій валюті. Якщо подорожуєте автомобілем, візьміть водійські документи та страховку на авто.

Засоби особистої гігієни

Щодо засобів особистої гігієни та косметики – достатньо мінімального набору, який покриває базові потреби в дорозі:

зубна паста та щітка;

гребінець;

дезодорант і шампунь;

вологі серветки або антисептик для рук;

засоби для гоління або електробритва;

засоби жіночої гігієни;

манікюрні ножиці;

паперові серветки;

одноразові поліетиленові пакети.

Усі рідини краще заздалегідь перелити у тревел-флакони до 100 мілілітрів – це допоможе швидше пройти контроль в аеропорту та уникнути зайвих затримок і стресу.

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Одяг та взуття

До вибору одягу і взуття для подорожі варто підійти відповідально. Речі мають бути практичними, зручними, з тканин, що не мнуться і швидко сохнуть, а також легко поєднуватися між собою.

Не варто брати дублікати речей "про всяк випадок" – у реальності частина гардероба так і залишається невикористаною, особливо під час поїздок у теплі країни.

У подорож варто брати мінімальний набір речей / Фото Freepik

Техніка

Цей список індивідуальний: хтось обмежується телефоном, а хтось бере повний набір техніки. Ось приблизний список того, що може знадобитися: