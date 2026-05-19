Одна деталь робить інтер'єр елегантним та дорогим: що придбати для дому у стилі "Бріджертонів"

Для створення естетичного та затишного інтер'єру вкрай важливі деталі. Зокрема, стильний декор, як-от настільні лампи, бра або свічники. Останні допоможуть створити справді аристократичну атмосферу у помешканні. Головне – правильно "вписати" їх в інтер'єр.

У 2026 році триває переосмислення минулих епох у культурі та моді. "Буремний перевал", новий сезон "Бріджертонів", фінал "Чужоземки", різноманітні виставки у різних країнах та інші проєкти повертають зацікавлення до естетики минулого. Зокрема, й в інтер'єрах.

Як "вписати" свічник в інтер'єр своєї оселі

Додати помешканню атмосфери чарівної старовини можна за допомогою однієї покупки – стильного свічника. Експерти надихають не боятися експериментувати, адже навіть порожні свічники додають елегантності помешканню.

Тим часом у Vogue рекомендують адаптовувати свічники до різних сезонів – добирати кольорові свічки. Наприклад, пастельні або світло-зелені на весну чи червоно-золоті для зимових свят.

Які бувають свічники

Класичні – стануть чудовим елементом декору для столів, підвіконь, комодів або камінних поличок. Такі свічники можна інтегрувати у дизайн будь-якої кімнати та навіть кухні, додаючи їй особливого затишку.

Канделябри – додадуть кімнаті нотку вишуканості та драматизму. Мають не лише естетичне, але й практичне значення, адже добре освітлюють приміщення. Чудово підійдуть для вітальні або їдальні.

Підсвічники для чайних свічок – створять естетичний акцент у помешканні. Для більшого ефекту їх можна розставити у різних кутках кімнати. Зокрема, на поличках та журнальному або кавовому столику.

Тренди змінюються, але, обираючи декор для дому, насамперед варто зважати на свої уподобання. Тоді оселя стане відображенням ваших уподобань та особистого стилю.