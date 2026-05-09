"Залисини" на газоні заростуть до літа: виправити ситуацію дуже просто

Літній та весняний газон – це справжня окраса доглянутого двору, та вирощувати траву не так легко, як може здаватися. Всього кілька помилок – і зелений килим вкривається нерівними і сухими плямами.

Незалежно від того, наскільки зеленим та здоровим виглядає решта вашого газону, всього кілька плям можуть легко зіпсувати увесь вигляд подвір'я. На щастя для вас, саме весна – ідеальний час для того, аби виправити ситуацію, пише Real Simple.

Коли проводити роботи на газоні?

Весна загалом – це чудовий час для того, аби подбати про трав'яний покрив подвір'я. Втім, все ж варто враховувати кілька факторів, зокрема умови регіону та тип дерну. Ось кілька нюансів, на які варто зважати.

Трави холодного сезону

Зазвичай такі трави більш поблажливі до "ремонтних" робіт. Найкращий час для цього – весна та осінь, адже тоді газон добре росте. Осінній підсів чи укладання дерну має перевагу у тому, що нова трава вкоріниться під час двох вегетаційних періодів ще до настання літньої спеки.

Але й навесні зробити це можна, особливо якщо заповнити потрібно лише невеликі ділянки.

Трави теплого сезону

Ці види газону дотримуються зовсім іншого ритму. Загалом їх варто латати саме тоді, коли трава активно росте влітку. Це гарантує, що вона приживеться ще до того, як газон перейде у стан спокою.

Як "підлатати" лисий газон?

Якщо на вашому ідеальному газоні з'явилися кілька неприємних плям, можна спробувати один з перевірених способів. Вибір оптимального залежатиме від кількох факторів.

Підсів . Це найпоширеніша та, що важливо, найдешевша стратегія відновлення газону. Втім, підсів може помітно вплинути на товщину та вигляд трави. Якщо є принаймні 50 – 75% здорового дерну, можна сміливо підсівати насіння.

. Це найпоширеніша та, що важливо, найдешевша стратегія відновлення газону. Втім, підсів може помітно вплинути на товщину та вигляд трави. Якщо є принаймні 50 – 75% здорового дерну, можна сміливо підсівати насіння. Латання . Цей спосіб нагадує підсівання, але включає також підкладання мульчі та добрив. У більшості садових центрів можна знайти готові комплекти для швидкого підсівання, але обирати потрібно ретельно. В ідеалі слід брати те ж насіння, що вже посаджене, інакше вигляд газону може суттєво відрізнятися там, де ви його підсадите.

. Цей спосіб нагадує підсівання, але включає також підкладання мульчі та добрив. У більшості садових центрів можна знайти готові комплекти для швидкого підсівання, але обирати потрібно ретельно. В ідеалі слід брати те ж насіння, що вже посаджене, інакше вигляд газону може суттєво відрізнятися там, де ви його підсадите. Підкопування . Якщо ваш газон розрісся трохи більше, ніж ви планували, цей варіант ідеальний. Для нього потрібно зняти шмат трави з землею, а тоді пересадити її у пошкоджене місце.

. Якщо ваш газон розрісся трохи більше, ніж ви планували, цей варіант ідеальний. Для нього потрібно зняти шмат трави з землею, а тоді пересадити її у пошкоджене місце. Укладання дерну. Якщо вам потрібні дуже швидкі результати, тоді дерен – це найкращий варіант, і особливо у теплому кліматі. Попри те, що це готова трава, яку можна просто "розстелити", вона все ж потребує належного догляду.



Укладання дерну допомагає швидко відновити газон / Фото Pexels

Як запобігти появі сухих плям на газоні?

Виправити проблему – це лише половина завдання. Так само важливо й не допустити її повторення, пише RHS. Для цього потрібно зробити наступне.

Восени проведіть скарифікацію газону , аби видалити накопичення соломи.

, аби видалити накопичення соломи. Уникайте ущільнення ґрунту. Подбайте про те, аби вода легко проникала у землю – для цього можна проколювати ґрунт вилами чи культиватором з порожнистими зубцями.

– для цього можна проколювати ґрунт вилами чи культиватором з порожнистими зубцями. Підживлюйте газон, аби сприяти сильному та здоровому росту.

Чим можна підживити газон?

А ось добривом що для газону, що для грядок цьогоріч може стати один дуже незвичний натуральний продукт, який чимало людей викидають, навіть не замислюючись. Виявляється, людське волосся дуже багате на азот, що стимулює ріст рослин, тож після наступної стрижки не поспішайте викидати усе у сміття.

Азотні добрива найкраще використовувати саме навесні, у період активного росту рослин. А ось влітку кількість азоту у підживленнях слід скоротити, або й взагалі прибрати – натомість у пригоді стануть фосфорно-калійні добрива.