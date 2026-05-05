Суцільний чи роздільний: топ трендових купальників на літо 2026

За вікном уже травень, а це означає, що скоро почнеться пляжний сезон. Відпочинок біля басейну, на озері, річці чи морі: що б ви не планували робити цього літа, обирати купальники варто вже зараз.

У трендах 2026 року – як мінімалістичні купальники, так і яскраві принти, розповідають у Vogue. Дизайнери все більше експериментують із кольорами та фактурами, створюючи моделі, які хочеться носити не лише біля води, а й як частину стильного літнього образу. Крім цього, актуальність не втрачають ретро-вбрання.

Розповідаємо детальніше про головні тренди, які задають тон цьому літу.

Контрастний кант

Чіткі лінії та контрастний кант – нова класика. Мінімалістичні бандо чи класичні суцільні купальники виглядають значно ефектніше, коли їхні краї підкреслені облямівкою, кажуть експерти Vogue. Такий дизайн додає графічності та робить силует більш виразним.

Ретро – тренд останніх років

Модні тренди завжди повторюються, і цього разу вінтажні речі у стилі Французької Рив’єри будуть особливо актуальними. Висока посадка, квіткові принти в стилі 1950-их, декоративні ґудзики чи маленькі бантики створюють ретро-образ.

Butter Yellow – ніжність літа

Пастельно-жовтий відтінок буквально “розтопив” літні колекції. Він м’якший за класичні яскраві кольори і чудово підкреслює засмагу.

Мінімалістичний суцільний купальник

Чисті лінії та глибокі відтінки – такі купальники виглядають дорого без зайвих деталей. Як розповідає фешн-консультантка і стилістка Сара Вокер, вони ідеально підходять для активного відпочинку: від басейну до сауни.

Не забувайте про позачасовий суцільний купальник – він дуже класичний і розкішний,

– каже вона.

Декор у пляжному стилі

Прикраси переходять із аксесуарів прямо на купальники. Намистини, мушлі, металеві деталі – усе це додає образу текстури та індивідуальності, зазначає Сара Вокер. Тож такий купальник, на думку стилістки, виглядатиме розкішно.

Драпірування

Особливо актуальними у 2026 році будуть моделі з вирізами або незвичайними бретелями. Та якщо ви любите класику, можна обрати класичний купальник з драпіруванням.

Серф-естетика

Спортивний стиль натхненний серфінгом, виходить за межі океану. Неопрен, блискавки, контрастні шви – усе це створює образ, який підходить як для активного відпочинку, так і для релаксу біля басейну.

Тропічний вайб

Яскраві кольори заходу сонця, тропічні мотиви – цей тренд про настрій відпустки. Доповнити образ можна кольоровими сандалями та солом’яним капелюхом.