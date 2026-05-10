Їх будуть носити всі: 6 трендових кросівок 2026 року
- У 2026 році в моді будуть кросівки з ретро-естетикою, яскравими акцентами, та сатиновим матеріалом.
- Трендові моделі включають класичні кеди, боксерські кросівки, кросівки з вивернутим язичком, яскравих кольорів та з ефектом металік.
Кросівки – базова річ гардероба, без яких складно уявити свої щоденні образи. Вони вже давно перестали бути взуттям лише для спорту. Сьогодні їх поєднують з джинсами, сукнями, костюмами та будь-яким іншим вбранням.
У 2026 році в моді будуть моделі, які поєднують в собі комфорт, ретро-естетику та яскраві акценти, пише Harper's Bazaar. Експерти вже прогнозують, що ці модні кросівки опиняться у гардеробі кожної дівчини.
За словами Лінди Цуй Чжан – директорки модного відділу американського ритейлера Nordstrom, у цьому році більшість обиратимуть бездоганний вигляд взуття, який вдало зможе поєднатися у щоденних образах.
Саме тому модні бренди представили знайомі нам силуети, в яких поєднуються нульові і спортивна естетика.
Які кросівки будуть в моді у 2026 році?
Кеди чи тенісні кросівки
Класичні кеди чи тенісні кросівки вже давно опинилися у наших гардеробах. Проте відомі дизайнери вчергове наголошують на тому, що ця класика не перестає бути популярною.
Такі кеди наприкінці 80-х – на початку 90-х років носили Дженніфер Еністон, Джулія Робертс, Сара Джессіка Паркер та інші зірки.
Боксерські кросівки
Модні кросівки повернулися до нас з нульових, і виглядають просто неймовірно. Завдяки високій шнурівці вони створюють цікавий контраст зі джинсовими спідницями чи шортами.
Сатинові кросівки
Бренди часто презентують взуття із замші, нейлону чи щільної тканини. Втім, цього сезону першість посідають моделі з сатину, який вважається найактуальнішим матеріалом 2026 року.
Кросівки з вивернутим язичком
Цього року зросте популярність на кросівки з вивернутим язичком. Цей елемент повторили із архівного взуття Lacoste. Він додає взуттю ретростилю і особливої родзинки.
Яскраві кольори кросівок
Цього літа обов’язково варто додати до свого гардероба яскраві відтінки кросівок. Чимало дівчат обирають для себе кросівки у червоному, синьому, зеленому, жовтому і рожевому кольорі.
Кросівки з ефектом металік
Неабияку популярність цього сезону здобувають кросівки з ефектом металік. Це можуть бути спортивні вузькі кросівки, снікерси, чи блискучі сріблясті кросівки, які вже носять модні дівчата.
З чим носити трендові кросівки?
Модний глянець Elle зазначає, що кросівки нового сезону максимально універсальні, тож їх можна носити:
- з джинсами і базовими топами для повсякденних образів;
- з сукнями та спідницями, створюючи контраст між жіночністю і спортом;
- з костюмами – для створення сучасного міського стилю без формальності.
Який педикюр в моді цього сезону?
На весняно-літній сезон нейл-майстрині радять зробити педикюр у трендових кольорах. До них входить вишнево-червоний, масляно-жовтий, темний синій, молочний французький та перламутровий нюд.
Крім того, для літнього педикюру можна обрати ще кораловий відтінок з хромованою втиркою чи класичний сірий колір.
