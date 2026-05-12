Як обрати тросик ручного гальма для авто

Вибір тросика ручного гальма – це питання не лише зручності паркування, а й безпеки. Саме тому варто підійти до цього питання відповідально.

Хоча троси ручного гальма не зазнають таких інтенсивних механічних навантажень, як диски чи колодки, вони все одно мають обмежений ресурс і з часом зношуються, пише AfterMarket.

Чому троси ручного гальма – це важливо?

Зовнішні впливи, як-от каміння з-під коліс, руйнують полімерне покриття троса, що призводить до внутрішньої корозії. Трос перестає плавно ковзати в оболонці: гальмо активується, але не розтискається.

Наслідком стає перегрів гальмівної системи та її передчасне руйнування, а іноді – повна неможливість зрушити з місця. Враховуючи, що в Європі щорічно замінюють троси на 2% автівок, регулярна діагностика цього вузла є обов'язковою.

Як підібрати правильні троси?

Перевірка довжини

Перед придбанням нового троса обов'язково виміряйте довжину деталі, яку плануєте замінити, пише сайт Тернополяни. Надзвичайно важливо, щоб новий виріб точно відповідав параметрам старого: навіть незначна похибка може завадити правильному встановленню або коректній роботі всієї гальмівної системи.

Підбір відповідної деталі

Обираючи запчастину, орієнтуйтеся на марку, модель та рік випуску вашого авто, а найкраще – здійснюйте підбір за VIN-кодом. Щоб гарантувати надійність, надавайте перевагу оригінальним комплектуючим або продукції перевірених брендів із високою репутацією на ринку.

Демонтаж зношеного троса

Для заміни спочатку необхідно зняти старий трос. Оскільки він з’єднує важіль у салоні з гальмівними механізмами на задній осі, доступ до нього зазвичай відкривається знизу автомобіля (під дном) та в районі задніх коліс. Процес демонтажу залежить від конструкції конкретної моделі, тому варто керуватися технічною документацією до авто або звернутися до фахівців.

Зважайте, якщо на авто використовується привід ручника на два або три троса, тоді міняти потрібно всі троси відразу

Монтаж нового елемента

Після зняття старої деталі ретельно очистіть посадкові місця та напрямні від бруду й корозії. Встановіть новий трос, забезпечивши його надійне з’єднання з важелем стоянкового гальма та безпосередньо з виконавчим механізмом гальмівної системи.

Регулювання та перевірка

Після завершення монтажу необхідно провести налаштування натягу. Переконайтеся, що важіль у салоні рухається плавно, а гальмівні механізми чітко реагують на його підняття. Кінцевий натяг троса має суворо відповідати специфікаціям виробника автомобіля, щоб забезпечити надійну фіксацію авто на схилі та повне розгальмовування коліс у русі.