5 рослин, які здатні покращити настрій: їх радять вирощувати новачкам

Кімнатні рослини чудово прикрашають інтер’єр, але крім візуальної привабливості й очищення повітря в приміщенні, вони ще й здатні покращувати настрій. Це може здатися дивним, проте експерти детальніше розповіли, як усе працює.

Річ у тому, що догляд за рослинами підвищує концентрацію та знижує стрес, пише Good Housekeeping. Крім того, деякі рослини за фен-шуєм символізують успіх та процвітання.

Новачкам радять обирати рослини, які легкі у вирощуванні. Це може бути потос, філодендрон чи сансев’єрія.

Які рослини покращують настрій?

Алое вера

Ця рослина стане чудовим доповненням до будь-якого дому. Листочок алое вера можна зірвати і намазати на шкіру, якщо ви її обпекли під час приготування їжі. Рослина є сукулентом, тому тримати її потрібно в сонячному місці.



За цими рослинами легко дбати / Фото Pinterest

Філодендрон

Відомий невибагливістю в догляді, тому буде легко процвітати у приміщенні, якщо поставити його в сонячне місце і регулярно поливати.

Видів філодендрона є дуже багато: філодендрон Біркіна, філодендрони з серцелистом, імператорські зелені філодендрони та інші. Кожен з цих варіантів простий у догляді.



Сансев’єрія

Тещин язик або сансев’єрія відома вертикальним та красивим листям. Рослина дуже проста у догляді – росте при будь-якому освітленні та потребує поливу лише тоді, коли сухий ґрунт.

Часто рослину тримають не лише у вітальні чи спальні, але й на кухні. Важливо лише розмістити сансев’єрію в недоступному місці, оскільки вона вважається токсичною для котів і собак.



Сукуленти та кактуси

Ці рослини чудово підходять для тих, хто забуває полити рослини чи хоче мати кімнатні вазони, які не потребують особливого догляду. Кактуси та сукуленти бувають різних форм та розмірів.

Вони стійкі до посухи, тому можуть добре зберігатися у приміщенні, навіть якщо забути про полив. Проте вони й не люблять багато вологи, тому чудово підійдуть для початківців, які лише вчаться доглядати за рослинами.



Лілія миру

Рослина проста і невибаглива у догляді, проте чутлива до посухи та надмірної спеки. Лілії миру або спатифілуми люблять рости в приміщенні зі слабким освітленням. Їхня перевага в тому, що вони можуть роками безперервно зацвітати білими квітами.



Як покращити цвітіння кімнатних рослин?

Якщо у вас ростуть квітучі рослини, то пришвидшити їхнє цвітіння можна завдяки комфортному для них середовищу та дотриманні простих правил, пише Martha Stewart.

Першим кроком на шляху до покращеного цвітіння рослин є збільшення світла – від 8 до 12 годин. Також під час активного росту рослини потрібно підживлювати невеликою кількістю добрива, яке має позитивний вплив на цвітіння.

А ще остійний полив допомагає рослині уникнути стресу, важливо лише перевірити, чи висохнув верхній шар ґрунту.

У якому ґрунті хоче рости "тещин язик"?

Для "тещиного язика" важливий легкий, добре дренований ґрунт, який можна приготувати з універсального ґрунту, грубого піску та перліту або вермикуліту.

Сансев'єрія не потребує частого пересаджування і підходить для зайнятих людей, так як витримує тінь, яскраве сонце, сухе повітря і мінімальний полив.