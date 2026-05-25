Кротів та кліщів на ділянці більше не буде: потрібно посадити одну рослину

Щоб зменшити кількість кліщів та відбити у кротів бажання розкопувати газон, варто висадити на ділянці одну рослину. Її інтенсивний аромат дуже подразнює їхній нюх.

Йдеться про звичайний хрін, який ми використовуємо на Великдень, пише Interia Zielona.

Читайте також 5 рослин, які відлякують слимаків з саду: урожай буде захищений

У чому користь хрону?

Хрін розвиває довге, міцне коріння й велике зелене листя. Добре росте в помірному кліматі та все частіше починає використовуватися для природного захисту від кліщів, кротів та інших гризунів.

Ця рослина дуже добре може проростати в саду без зусиль. І хоч хрін може рости у біднішому ґрунті, та найкраще її садити в родючому і трохи вологому.

Кроти й кліщі дуже не люблять хрін через природні хімічні речовини, що виділяються коренем і листям. Це тіоціанати й гірчичні олії, які мають інтенсивний та подразнюючий аромат.

Кроти покладаються на свій нюх, тому уникають місць із сильними запахами. Кліщі реагують подібним чином, оскільки їм дуже не подобається різкий запах рослини.



Запах хрону відлякує кліщів та кротів / Фото Pexels

Дачники радять садити хрін біля паркану, патіо чи газону, щоб зменшити кількість надокучливих кротів та небезпечних кліщів. Також хрін можна посадити між клумбами та фруктовими деревами. При посадці відстань між рослинами слід залишати приблизно 30 сантиметрів.

Щоб ще більше посилити ефект, можна приготувати натуральний спрей з листя та кореня хрону. Потрібно лише подрібнити свіже листя, залити водою й залишити на кілька годин.

Відвар можна розпилювати навколо внутрішніх двориків, садових доріжок та місць, що схильні до кліщів.

Проте є ще популярніший метод. Він полягає у поливанні кротових нір та курганів міцним настоєм хрону. Також можна вставляти шматочки кореня одразу в нори. Сильний запах миттєво відлякає тварин й прожене з ділянки.