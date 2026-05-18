Ось що посадити біля полуниці: ягоди виростуть величезні

Досвідчені дачники вже давно знають, що правильні компаньйони на городі – це половина успіху. Саме від вдалого розміщення культур на ділянці залежить, який урожай ви отримаєте.

Полуниця – це неймовірно смачна, а відтак і популярна ягода, яку можна побачити на багатьох українських городах. І для того, аби покращити її урожай, дачники вдаються до дуже різноманітних способів. Зокрема й намагаються садити її поряд з рослинами-компаньйонами, пише Martha Stewart.

Що посадити біля полуниці?

Шпинат

Шпинат – це ідеальна рослина-компаньйон для полуниці, адже він забезпечує невелику тінь в спекотні місяці та добре утримує вологу в ґрунті. Окрім того, ця рослина ідеально покриває ґрунт та таким чином пригнічує бур'яни.

Кріп

Його можна висаджувати по всьому городу, адже під час цвітіння кріп добре приваблює запилювачів – ос, метеликів та сонечок, що поїдають небажаних шкідників (попелиць та трипсів).

Трипси починають з’являтися, коли полуниця цвіте, і продовжують жити протягом усього сезону разом з дорослими особинами та личинками,

– поділилася спеціалістка з садівництва Лінда Лангело.

Чорнобривці

Чорнобривці вирощувати варто не лише у саду чи на подвір'ї, але й на городі – там вони можуть принести несподівано багато користі. Адже квіти виділяють аромат, що діє як природний репелент для білокрилки, нематод та попелиці – поширених шкідників на полуниці.

Шавлія

Шавлія також захищає полуницю, але іншим способом: активні сполуки, що містяться у її листі, своїм сильним запахом "маскують" аромат полуниці, і шкідники просто не можуть її відшукати.



Шавлію варто посадити біля полуниці / Фото Pexels

Чебрець

У чебреці міститься тимол, що діє як репелент для шкідників. А ось квіти цієї пахучої трави приваблюють бджіл, що запилюватимуть також і полуницю.

А що садити біля полуниці не можна?

На жаль, далеко не всі рослини є ідеальними компаньйонами для полуниці. Якщо одні покращують її ріст, відлякують шкідників та пригнічують бур'яни, інші можуть стати причиною хвороб чи слабкого урожаю. Отож, ось що садити поряд з нею не варто.

М'ята . Це загальновизнаний поганий сусід практично для усіх рослин. Якщо м'яту не контролювати, вона швидко розростається та захоплює увесь сад чи город. А коли доходить до полуниці, м'ята ще й може стати несподіваним переносником хвороб.

. Це загальновизнаний поганий сусід практично для усіх рослин. Якщо м'яту не контролювати, вона швидко розростається та захоплює увесь сад чи город. А коли доходить до полуниці, м'ята ще й може стати несподіваним переносником хвороб. Помідори . Вони можуть передати полуниці вертицильозне в'янення, тож поряд краще їм не опинятися.

. Вони можуть передати полуниці вертицильозне в'янення, тож поряд краще їм не опинятися. Баклажани . Як і помідори, баклажани належать до пасльонових, а відтак поширюватимуть на полуницю хвороби.

. Як і помідори, баклажани належать до пасльонових, а відтак поширюватимуть на полуницю хвороби. Капуста. Вона конкуруватиме з полуницею і за місце, і за поживний простір. І, що ще гірше, капуста швидко створить тінь біля полуниці, зменшуючи урожай ягід.

Чим підживити полуницю?

Поширена проблема, з якою стикаються дачники – це те, що полуниця виростає дрібна й кисла. На щастя, всього одне вчасно внесене добриво може виправити ситуацію. Досвідчені дачники використовують продукт, що вже є вдома та коштує копійки – а саме дріжджі.

На 10 літрів води потрібно всього 100 грамів дріжджів, і цей простий розчин може покращити імунітет рослини та захистити її від грибкових захворювань.