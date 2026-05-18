Клубника – это невероятно вкусная, а затем и популярная ягода, которую можно увидеть на многих украинских огородах. И для того, чтобы улучшить ее урожай, дачники прибегают к очень разнообразным способам. В том числе и пытаются сажать ее рядом с растениями-компаньонами, пишет Martha Stewart.

Что посадить возле клубники?

Шпинат

Шпинат – это идеальное растение-компаньон для клубники, ведь он обеспечивает небольшую тень в жаркие месяцы и хорошо удерживает влагу в почве. Кроме того, это растение идеально покрывает почву и таким образом подавляет сорняки.

Укроп

Его можно высаживать по всему огороду, ведь во время цветения укроп хорошо привлекает опылителей – ос, бабочек и божьих коровок, поедающих нежелательных вредителей (тлей и трипсов).

Трипсы начинают появляться, когда клубника цветет, и продолжают жить в течение всего сезона вместе со взрослыми особями и личинками,

– поделилась специалистка по садоводству Линда Лангело.

Бархатцы

Бархатцы выращивать стоит не только в саду или во дворе, но и на огороде – там они могут принести неожиданно много пользы. Ведь цветы выделяют аромат, что действует как естественный репеллент для белокрылки, нематод и тли – распространенных вредителей на клубнике.

Шалфей

Шалфей также защищает клубнику, но другим способом: активные соединения, содержащиеся в ее листьях, своим сильным запахом "маскируют" аромат клубники, и вредители просто не могут ее отыскать.



Шалфей стоит посадить возле клубники

Тимьян

В тимьяне содержится тимол, что действует как репеллент для вредителей. А вот цветы этой пахучей травы привлекают пчел, что будут опылять также и клубнику.

А что сажать возле клубники нельзя?

К сожалению, далеко не все растения являются идеальными компаньонами для клубники. Если одни улучшают ее рост, отпугивают вредителей и подавляют сорняки, другие могут стать причиной болезней или слабого урожая. Поэтому, вот что сажать рядом с ней не стоит.

Мята . Это общепризнанный плохой сосед практически для всех растений. Если мяту не контролировать, она быстро разрастается и захватывает весь сад или огород. А когда доходит до клубники, мята еще и может стать неожиданным переносчиком болезней.

. Это общепризнанный плохой сосед практически для всех растений. Если мяту не контролировать, она быстро разрастается и захватывает весь сад или огород. А когда доходит до клубники, мята еще и может стать неожиданным переносчиком болезней. Помидоры . Они могут передать клубнике вертициллезное увядание, поэтому рядом лучше им не оказываться.

. Они могут передать клубнике вертициллезное увядание, поэтому рядом лучше им не оказываться. Баклажаны . Как и помидоры, баклажаны относятся к пасленовым, а затем будут распространять на клубнику болезни.

. Как и помидоры, баклажаны относятся к пасленовым, а затем будут распространять на клубнику болезни. Капуста. Она будет конкурировать с клубникой и за место, и за питательное пространство. И, что еще хуже, капуста быстро создаст тень возле клубники, уменьшая урожай ягод.

Чем подкормить клубнику?

Распространенная проблема, с которой сталкиваются дачники – это то, что клубника вырастает мелкая и кислая. К счастью, всего одно вовремя внесенное удобрение может исправить ситуацию. Опытные дачники используют продукт, что уже есть дома и стоит копейки – а именно дрожжи.

На 10 литров воды нужно всего 100 граммов дрожжей, и этот простой раствор может улучшить иммунитет растения и защитить его от грибковых заболеваний.