Виноград требователен к месту расположения и баланса питательных веществ в почве, пишет Deccoria.

Кроме того, лозы достаточно подвержены грибковым заболеваниям – мучнистой росы, антракноза и серой гнили. Поэтому стоит очень тщательно спланировать соседство рядом с виноградом.

Какие преимущества имеет правильное соседство?

Определенные растения защищают виноград от болезней и побуждают к обильному плодоношению. Другие могут, наоборот, вредить. Поэтому лучше сажать только приоритетные культуры.

Стимулирование роста – дружественные виды влияют на ускоренное развитие лозы;

– дружественные виды влияют на ускоренное развитие лозы; Защита от болезней – растения, растущие рядом, выделяют вещества с бактерицидными и фунгицидными свойствами;

– растения, растущие рядом, выделяют вещества с бактерицидными и фунгицидными свойствами; Улучшение качества плодов – когда рядом растут правильные растения, то виноград становится больше, слаще и сочнее;

– когда рядом растут правильные растения, то виноград становится больше, слаще и сочнее; Обогащение почвы – некоторые растения имеют настолько хорошее влияние на виноград, что действуют как естественное удобрение, обеспечивая азотом;

– некоторые растения имеют настолько хорошее влияние на виноград, что действуют как естественное удобрение, обеспечивая азотом; Аэрация субстрата – растения-компаньоны разрыхляют почву на разной глубине, улучшая условия роста лиан;

– растения-компаньоны разрыхляют почву на разной глубине, улучшая условия роста лиан; Ппривлечение полезных насекомых – правильно подобранные растения привлекают внимание божьих коровок и златоглазок, которые уничтожают тлю.



Рядом с виноградом стоит сажать полезные растения / Фото Pexels

Какие растения посадить рядом с виноградником?

Оказывается, что список посадок огромный – от овощей до ароматных трав. Растения-компаньоны должны расти близко к стволу. Рекомендуемое расстояние – 30 – 50 сантиметров, чтобы обеспечить доступ к воде и питательным веществам.

Розы – первые на себя перебирают мучнистую росу, поэтому дачники имеют возможность быстрее действовать и сохранить виноградную лозу от заражения;

– первые на себя перебирают мучнистую росу, поэтому дачники имеют возможность быстрее действовать и сохранить виноградную лозу от заражения; Бархатцы, чеснок и лук чеснок и лук – отпугивают своим резким ароматом вредителей;

– отпугивают своим резким ароматом вредителей; Тимьян – подавляет сорняки и улучшает структуру почвы;

– подавляет сорняки и улучшает структуру почвы; Бобовые культуры – фасоль и горох обогащают почву азотом;

– фасоль и горох обогащают почву азотом; Шпинат, укроп и щавель – могут расти в тени под виноградной лозой, обеспечивая удержание влаги и увеличивая сочность плодов;

– могут расти в тени под виноградной лозой, обеспечивая удержание влаги и увеличивая сочность плодов; Орегано и базилик – усиливают вкус винограда.

Какие растения имеют негативное влияние на лозу?

Некоторые виды подавляют рост винограда и даже снижают урожайность. Сильными конкурентами считается подсолнечник и кукуруза. Они вырастают высокими и поглощают воду и питательные вещества.

Также не желательно, чтобы рядом с виноградом росли пасленовые овощи – помидоры, тимьян, перец, баклажаны и картофель. Они имеют общие заболевания и привлекают одинаковых вредителей.

А вот посадка рядом петрушки или сельдерея может привести к растрескиванию плодов и ослабить растение. Также виноград не стоит выращивать рядом с орехом и хвойными деревьями – елью и сосной.

Как защитить виноград от вредителей?

Опытный дачник на ютуб-канале "Секреты виноградарства и садоводства" рассказал, как защитить виноградную лозу от вредителей. Садоводам стоит бороться с клещами и листогрызущими насекомыми. Если виноград не поражен, то варо применять инсектициды для профилактики.

Если клещи уже появились, тогда нужно использовать специализированные акарицидные препараты, действующие прицельно. Своевременное застовування позволит остановить распространение вредителя на раннем этапе.

Через неделю стоит провести повторную обработку от грибковых инфекций, в частности оидиуму, который начинает активизироваться в конце мая.

На какие советы садоводам следует обратить внимание?

