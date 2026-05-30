Без зайвих зусиль: як перетворити подвір'я в улюблене місце для відпочинку

Подвір'я може стати улюбленим місцем для домашнього відпочинку. Особливо влітку, коли хочеться більше часу перебувати на свіжому повітрі. Головне – комфортно облаштувати простір та додати стильні деталі.

Ландшафтні дизайнери рекомендують розпочинати роботу з вибору покриття для двору, розповідає House and Garden. Це не лише визначить естетику двору, але й допоможе уникнути болота навколо у негоду.

Зауважте Кав'ярня вдома: які кавомолки обрати, якщо бюджет – до тисячі гривень

Як облаштувати затишне подвір'я для відпочинку

Дизайнерка Енджел Коллінз пропонує обирати єдину концепцію облаштування двору і поєднати у ній до трьох елементів. Наприклад, гравій, камінь та цеглу або гравій, метал і дерево.

Якщо хочеться, щоб навколо було багато квітів, варто обирати виткі рослини. Вони допоможуть створити особливу затишну та навіть трішки казкову атмосферу. Дизайнер Боб Річмонд-Ватсон рекомендує звернути увагу на квіти, які наповнять двір приємним ароматом. Безпрограшним варіантом він вважає виткі сорти троянд. Улюбленим сортом Боб називає Crown Princess Margareta.

Виткі троянди створюють особливу естетику / Unsplash

Для комфортного відпочинку у дворі рекомендують встановити дерев'яні або кам'яні лави, а їх своєю чергою декорувати багатошаровими подушками та пледами. Це створить відчуття кімнати просто неба. Також можна области плетені меблі або шезлонги. Декорувати їх варто залежно від власних уподобань. Можна обрати мінімалістичні варіанти, наприклад, у земляній колірній палітрі або додати подвір'ю яскравих барв.

Одним з найважливіших етапів створення затишного подвір'я є вибір декору. Садовий фонтан, ландшафтний камінь, скриньки для листів, гірлянди та інші естетичні й корисні речі можна знайти на Prom. Перед покупкою на Prom можна переглянути відгуки інших покупців про декор для саду та подвір'я – з фото та відео. Це допомагає оцінити реальний вигляд і якість ще до оформлення замовлення. Якщо часто замовляти недорогі товари, доставка може суттєво збільшувати загальну вартість покупки. На Prom це вирішується підпискою Smart – за 50 гривень на місяць вона робить доставку безкоштовною для необмеженої кількості замовлень.

Затінок для відпочинкових локацій допоможуть створити дерева, які можна обговорити бордюрами. Експерти рекомендують декорувати їх спіральними візерунками, візуально збільшуючи простір подвір'я. Якщо є можливість, варто висадити фруктові дерева. Це дозволить скуштувати яблука, груші, абрикоси або інші фрукти, вирощені вдома.

Цитрусові дерева добре ростуть у горщиках / Unsplash

Доповнити класичні клумби варто квітами у горщиках. Зокрема, журавницями або бальзамінами. Крім того, якщо цікаво поекспериментувати, must have спробувати висадити у горщиках мінідерева. Оптимальним варіантом стануть цитрусові.