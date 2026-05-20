Люкс VS ніша: 5 варіантів парфумів для яскравого літа

Експерти прогнозують, що до 2030 року парфумерія стане найпопулярнішою категорією у сфері краси. Ринок постійно зростає: аромати стають частиною культурної розмови. Вони дозволяють розповісти свою історію та створити власну естетику.

Упродовж тисяч років людство експериментує з ароматами. Дослідження показують, що майже 50% дорослих щодня користуються улюбленими парфумами.

Лінда Леві – президентка Fragrance Foundation – наголосила: на сьогодні парфуми вже стали змістовним способом визначення того, хто ви є та що представляєте.

Я думаю, що люди починають усвідомлювати силу ароматів як форми самовираження та індивідуальності. За допомогою ароматів ви можете висловити настрій, зафіксувати спогад або створити образ, фактично нічого не змінюючи в собі,

– наголосила Леві.

Нішева парфумерія стала новим трендом

Над люксовими парфумами найчастіше працюють відомі світові бренди, як-от Chanel, Dior, Yves Saint Laurent та Versace. Аромати орієнтовані для ширшого кола шанувальників парфумерії та не втрачають актуальності упродовж десятиліть. Наприклад, історія Miss Dior розпочалася ще у 1940-х.

Водночас приємних ароматів вже недостатньо, люди шукають історії. Саме тому паралельно динамічно розвивається світ нішевої парфумерії.

Емма Вернон – ведуча подкасту Perfume Room – назвала нішеві парфуми сміливими та інноваційними. Вони не намагаються сподобатися усім.

"Нішеві парфуми – це парфуми, створені без творчих обмежень, тестування зі споживачами чи будь-якої іншої бюрократичної процедури, пов'язаної з великими конгломератами та уникненням ризику", – наголосила Вернон.

У Vogue зауважили, що парфумерна нішевість може означати щось обмежене або важкодоступне. Водночас багато нішевих ароматів або брендів здобувають світову популярність. Тому сьогодні доречніше говорити про такі характеристики:

чітка розповідь;

продумана майстерність;

унікальний підхід до вибору інгредієнтів.

Які парфуми вибрати на літо

На літо експерти рекомендують обирати легкі аромати. Вдало підібрані парфуми стають невидимим аксесуаром, який визначає літню естетику. Зокрема, дуже актуальними є квіткові, цитрусові та морські ноти.

"Літо – це час для легких квіткових ароматів, яскравих цитрусових та всього, що відчувається як легкий вітерець. Уявіть собі: бергамот, квітку апельсина, жасмин та морську сіль", – розповіли у Vogue.

Серед парфумів, які варто розглянути на літо: