Турбота, а не подразнення: як обрати скраб для тіла

Догляд за тілом – важлива складова турботи про себе. Саме тому потрібно не забувати про це та відповідально підходити до вибору засобів.

Наприклад, можуть виникнути труднощі при виборі скрабу для тіла, адже зараз існує дуже багато продуктів, тож обрати серед них свій непросто. Насамперед перед тим, як використовувати будь-який пілінг, потрібно визначити тип шкіри, адже від цього залежатиме, що вам підійде, пише American Academy of Dermatology.

На що звернути увагу при виборі скрабу для тіла?

Для людей з чутливою і сухою шкірою найбільш ефективними вважаються м'які скраби з гелевою текстурою і дрібними абразивними частинками, такими як цукровий пісок або вівсяні пластівці, мовиться у блозі onclinic. І навпаки, людям з жирною або нормальною шкірою підійдуть більш щільні кремоподібні засоби, які містять більші гранули, зокрема сіль або подрібнені фруктові кісточки.

Звісно, необхідно уважно читати склад. Для того щоб уникнути подразнення, можна обирати натуральні скраби для тіла, які не містять агресивних інгредієнтів, таких як сульфати, парабени та штучні добавки.

Скраби, що містять живильні олії, такі як ши, жожоба, кокоса та мигдалю, допомагають запобігти сухості, тоді як ті, що не містять олій, відомі своїми тонізувальними та освіжальними властивостями. Завдяки різноманітним формулам, сьогодні можна придбати скраби для тіла, які задовольняють специфічні потреби шкіри.

У блозі клініки також відзначають, що скраби можна класифікувати на основі речовин, що входять до їх складу, і виділяють чотири основні типи: гелеві, кремові, масляні та мильні пілінги. Гелеві скраби характеризуються легкою, прозорою текстурою, що дозволяє швидко наносити їх і легко змивати, часто з додаванням охолоджувальних або тонізувальних компонентів.

На відміну від них, мовиться у матеріалі, кремові скраби мають більш густу, щільну консистенцію, яка не тільки відлущує шкіру, але й одночасно забезпечує її живлення.

Олійні засоби, отримані з натуральних рослинних олій – оливкової, кокосової, мигдальної та жожоба – теж привертають увагу. Зокрема, кокосові скраби для тіла відомі своєю здатністю живити і пом'якшувати шкіру, утворювати захисний бар'єр, який допомагає утримувати вологу.

Крім того, у блозі зазначають, що мильні засоби створюють рясну піну при контакті з водою та відзначаються подвійними відлущувальними та очищувальними властивостями.