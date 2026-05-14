Например, могут возникнуть трудности при выборе скраба для тела, ведь сейчас существует очень много продуктов, поэтому выбрать среди них свой непросто. Прежде всего перед тем, как использовать любой пилинг, нужно определить тип кожи, ведь от этого будет зависеть, что вам подойдет, пишет American Academy of Dermatology.

На что обратить внимание при выборе скраба для тела?

Для людей с чувствительной и сухой кожей наиболее эффективными считаются мягкие скрабы с гелевой текстурой и мелкими абразивными частицами, такими как сахарный песок или овсяные хлопья, говорится в блоге onclinic. И наоборот, людям с жирной или нормальной кожей подойдут более плотные кремообразные средства, которые содержат более крупные гранулы, в частности соль или измельченные фруктовые косточки.

Конечно, необходимо внимательно читать состав. Для того чтобы избежать раздражения, можно выбирать натуральные скрабы для тела, которые не содержат агрессивных ингредиентов, таких как сульфаты, парабены и искусственные добавки.

Скрабы, содержащие питательные масла, такие как ши, жожоба, кокоса и миндаля, помогают предотвратить сухость, тогда как те, не содержащие масел, известны своими тонизирующими и освежающими свойствами. Благодаря разнообразным формулам, сегодня можно приобрести скрабы для тела, которые удовлетворяют специфические потребности кожи.

В блоге клиники также отмечают, что скрабы можно классифицировать на основе веществ, входящих в их состав, и выделяют четыре основных типа: гелевые, кремовые, масляные и мыльные пилинги. Гелевые скрабы характеризуются легкой, прозрачной текстурой, что позволяет быстро наносить их и легко смывать, часто с добавлением охлаждающих или тонизирующих компонентов.

В отличие от них, говорится в материале, кремовые скрабы имеют более густую, плотную консистенцию, которая не только отшелушивает кожу, но и одновременно обеспечивает ее питание.

Масляные средства, полученные из натуральных растительных масел – оливкового, кокосового, миндального и жожоба – тоже привлекают внимание. В частности, кокосовые скрабы для тела известны своей способностью питать и смягчать кожу, образовывать защитный барьер, который помогает удерживать влагу.

Кроме того, в блоге отмечают, что мыльные средства создают обильную пену при контакте с водой и отмечаются двойными отшелушивающими и очищающими свойствами.