Секрет пишної клумби – у правильному підживленні: що варто робити влітку

Не лише вибір рослин і своєчасний полив гарантують, що у вас під вікнами буде красива клумба. Без регулярного підживлення навіть найкращі сорти квітів зачахнуть, не встигнувши потішити вас.

Особливо рослини потребують підживлення влітку. Адже в цей спекотний період вони найбільше квітнуть, черпають для цього поживні речовини з ґрунту і поступово виснажують його. Формування бутонів, розкриття квіток, утримання тривалого цвітіння потребують значних ресурсів. Якщо ґрунт має недостатньо поживних речовин, квіти вмикають режим "виживанняВліт" і вкладають ресурс у листки, а не в цвітіння, пише Homes and Gardens.

Саме тому підживлення влітку – те, що не можна пропускати. Це стимулює появу нових бутонів, подовжує цвітіння, зміцнює імунітет рослин і знижує ризик хвороб.

Однорічники і багаторічники: у кожного свої правила підживлення

Перше, що треба зрозуміти: однорічні та багаторічні рослини мають різні потреби. Відповідно і графік підживлення для них не буде однаковим.

Як розповідає Емі Енфілд із ScottsMiracle-Gro, яка вже понал 25 років вирощує квіти і доглядає сади, багаторічники (лілії, іриси, півонії, рудбекії) менш вибагливі. Їм підходить органіка: підживлення 1 – 2 рази за сезон буде достатньо. Деякі багаторічники вже в серпні починають формувати бруньки на наступний рік, тому підживлення фосфором і калієм наприкінці літа для них особливо важливе.

Багаторічні квіти слід підживлювати навесні, коли вони починають проростати із землі або показувати ознаки нового росту. Їм також корисне друге підживлення приблизно в середині сезону – влітку, коли вони найбільш енергійно ростуть,

– розповідає вона.

Однорічники, як-от петунії, чорнобривці, настурції, висаджують пізніше навесні. Вони буквально живуть одним сезоном, тому потребують постійної підтримки, каже засновниця The Real Flower Company і експертка з квітів Роузбі Мортон.

Щодо однорічних рослин, я б перед посадкою додала трохи компосту або гною, а потім розсипала навколо них добриво повільного вивільнення. Це означатиме, що в них буде "їжа" протягом кількох тижнів. Коли вони починають цвісти, я кожні кілька тижнів використовую рідке добриво, щоб підсилити їхнє цвітіння,

– ділиться вона.

Яке добриво обрати

Щоб правильно підбирати добрива, варто розуміти, за що відповідає кожен елемент.

Азот стимулює ріст зеленої маси та листя. Навесні він незамінний, але влітку, в пік цвітіння, його варто зводити до мінімуму. Надлишок азоту змусить квітку "зайнятися" листям замість бутонів.

Фосфор – ключовий елемент для розвитку кореневої системи і формування бутонів. Саме фосфор відповідає за те, щоб квітки з'являлися і не обсипались передчасно.

Калій відповідає за цвітіння, імунітет і загальну стійкість рослини. Брак калію одразу помітний: бутони дрібнішають, краї листків починають жовтіти та підсихати.

Підживлення квітів / Фото Shutterstock

Експертки з квітів наголошують: найкращий момент для старту літнього підживлення – початок бутонізації, коли на рослинах тільки з'являються перші зав'язки квіток. З цієї миті й аж до завершення цвітіння підживлення варто проводити регулярно.

Залежно від типу добрива:

рідкі мінеральні добрива можна давати кожні 7 – 14 днів. Вони діють швидко і добре підходять саме для літнього підживлення, коли рослині потрібна термінова підтримка.

органічні добрива тривалої дії (перегній, компост) – достатньо одного внесення перед посадкою, ефект триває тижнями.

добрива з повільним вивільненням – зазвичай вносять навесні, але в разі потреби можна додати й на початку літа.

Коли зупинитися

У підживленні клумб дуже важливо вчасно зупинитись. Адже надлишок добрив може нашкодити квітам.

Наприкінці літа та восени багаторічні квіти підживлювати не варто: це спровокує непотрібний ріст у кінці сезону, коли рослина вже повинна готуватися до зимового спокою. Те саме стосується і зими – у стані спокою рослини добрив не потребують.