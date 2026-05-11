Подряпини з пластику зникнуть, як не було: лайфхак на 5 хвилин

Пластикові предмети, будь-то посуд, меблі чи аксесуари для дому, дуже популярні через невисоку ціну та довговічність – але навіть кілька подряпин можуть швидко зіпсувати вигляд будь-якої речі.

Особливо помітні подряпини на кольоровому, темному та прозорому пластику. А на інших його видах іноді з'являється білувата плівка через перепади температури чи вплив сонячного світла, пише The Spruce. Та не поспішайте викидати ці речі та купувати нові – адже ситуацію можна виправити всього з трьома інгредієнтами з кухні.

Як прибрати подряпини з пластику?

Очищення пластику та підтримання його у гарному вигляді – це не лише зручно й вигідно, але й екологічно. І, на щастя, купувати дорогі засоби для догляду за речами не потрібно. Все, що вам знадобиться, вже, скоріш за все, є у вас вдома.

Ось які засоби діють на пластику найкраще:

Зубна паста . Це м'який абразив, що допомагає видаляти подряпини з чорного пластику. Втім, зважайте, що мовиться тільки про поверхневі, невеликі подряпини.

. Це м'який абразив, що допомагає видаляти подряпини з чорного пластику. Втім, зважайте, що мовиться тільки про поверхневі, невеликі подряпини. Харчова сода – вона діє подібно до зубної пасти, але можна застосовувати її й до трохи глибших подряпин, що не зникнуть після використання зубної пасти.

– вона діє подібно до зубної пасти, але можна застосовувати її й до трохи глибших подряпин, що не зникнуть після використання зубної пасти. Наждачний папір. Головне – обрати мікрозернистий папір, і з ним можна заполірувати навіть глибокі подряпини. Обов'язково промивайте предмет під час чищення, аби спостерігати за процесом.



Наждачним папером можна прибрати подряпини з пластику / Фото Pexels

Та перед тим, як починати чищення, важливо оцінити також складність пошкоджень. Завжди спершу шліфуйте найменші подряпини з найменш абразивними засобами, аби не створити додаткових зайвих подряпин, що лише знебарвлять покриття.

Для того, аби визначити глибину подряпин, можна використати ніготь чи край кредитної картки. Якщо ніготь легко ковзає по подряпині та не зачіпає її – вона неглибока, і для видалення буде достатньо легкого абразиву.

Як відбілити пожовклий пластик?

На жаль, подряпини на пластику – це не єдина проблема, що виникає з цим матеріалом. Якщо вироби білі, прозорі чи просто світлі, з часом вони починають жовтішати, і це може погіршити вигляд речі, пише Love to Know. Але й з цією проблемою можна впоратися.

Найпростіший та найбільш надійний спосіб видалити жовтизну – це перекис водню. Потрібно просто налити перекис у місткість та опустити у неї пластик, а тоді залишити його на сонці, поки пляма не зникне. Після цього промийте виріб та висушіть його. Особливо добре метод підходить для очищення прозорих чохлів для телефона.

Також можна використати відбілювач, або ж харчову соду – ці засоби добре підходять для чищення пластикових іграшок.

Як очистити екрани техніки?

Почистити пластик дійсно легко, якщо знати спосіб, але з технікою та електронікою потрібно бути значно обережнішими. Тож якщо ви помітили, що на екранах телевізора, ноутбука чи комп'ютера з'явилися розводи, не слід хапатися за вологу ганчірку – це лише зашкодить.

Та все ж почистити техніку від пилу вдома можливо – і потрібні засоби вже є у вас вдома.