Сухі п’яти знову стануть м'якими: потрібен лише один помічний крем

Значна кількість кремів на упаковках обіцяють гладкі та м’які п’яти, проте дочекатися бажаного результату досить складно. Насправді є помічний засіб з секретним інгредієнтом, який розм’якшує затверділу шкіру.

Якщо пемза для ніг не допомагає, тоді варто братися за ефективніший метод, пише Interia Kobieta. Відновити гладкість ніг та загоїти потріскані п’яти цілком можливо у домашніх умовах.

Який крем потрібен проти сухих п’яток?

Найкраще у таких ситуаціях допомагає крем з сечовиною. Для щоденного використання варто шукати засоби, які містять в складі 10 – 15 % сечовини. Така концентрація вже має помітний вплив, зволожуючи й розгладжуючи шкіру.



Крем з сечовиною пом'якшує сухі п'яти / Фото Pexels

Цей інгредієнт у складі не є якимось дорогим, тому креми з сечовиною легкодоступні, а їхня ціна складає приблизно 300 гривень.

Окрім крему для ніг, можна придбати пемзу, лаки для педикюру чи спрей від пітливості ніг. Завдяки асортименту понад 120 млн товарів на Prom усе необхідне можна знайти в одному місці.

Як працює сечовина?

Сечовина для сухої шкіри працює як компрес. Вона розпушує відмерлу й мозолистку шкіру, тому п’яти стають гладшими, а лущення зменшується.

Тонкий шар крему варто наносити на ноги кожного вечора, додатково одягнувши бавовняні шкарпетки, щоб інгредієнти краще поглинулися. Якщо ж ноги дуже сухі, тоді крем слід наносити двічі на день.

Вранці тонкий шар допоможе пом’якшити шкіру, а ввечері вже можна нанести трохи більше крему для регенерації. Вже через кілька днів такого застосування п’яти перестануть бути сухими й знову стануть м’якими.

Який педюкр зробити влітку?

У моді цього літа французький педикюр. Він є елегантним та універсальним, тож чудово підходить до різних варіантів відкритого взуття.

Серед популярних кольорів лаків – блакитний, пудровий, вершковий та червоний. Педикюр з цим лаком буде легко комбінуватися з різноманітним літнім гардеробом.