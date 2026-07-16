Якщо пемза для ніг не допомагає, тоді варто братися за ефективніший метод, пише Interia Kobieta. Відновити гладкість ніг та загоїти потріскані п’яти цілком можливо у домашніх умовах.

Який крем потрібен проти сухих п’яток?

Найкраще у таких ситуаціях допомагає крем з сечовиною. Для щоденного використання варто шукати засоби, які містять в складі 10 – 15 % сечовини. Така концентрація вже має помітний вплив, зволожуючи й розгладжуючи шкіру.

Крем з сечовиною пом'якшує сухі п'яти / Фото Pexels
Крем з сечовиною пом'якшує сухі п'яти / Фото Pexels

Цей інгредієнт у складі не є якимось дорогим, тому креми з сечовиною легкодоступні, а їхня ціна складає приблизно 300 гривень.

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Окрім крему для ніг, можна придбати пемзу, лаки для педикюру чи спрей від пітливості ніг. Завдяки асортименту понад 120 млн товарів на Prom усе необхідне можна знайти в одному місці.

Як працює сечовина?

Сечовина для сухої шкіри працює як компрес. Вона розпушує відмерлу й мозолистку шкіру, тому п’яти стають гладшими, а лущення зменшується.

Тонкий шар крему варто наносити на ноги кожного вечора, додатково одягнувши бавовняні шкарпетки, щоб інгредієнти краще поглинулися. Якщо ж ноги дуже сухі, тоді крем слід наносити двічі на день.

Вранці тонкий шар допоможе пом’якшити шкіру, а ввечері вже можна нанести трохи більше крему для регенерації. Вже через кілька днів такого застосування п’яти перестануть бути сухими й знову стануть м’якими.

Який педюкр зробити влітку?

У моді цього літа французький педикюр. Він є елегантним та універсальним, тож чудово підходить до різних варіантів відкритого взуття.

Серед популярних кольорів лаків – блакитний, пудровий, вершковий та червоний. Педикюр з цим лаком буде легко комбінуватися з різноманітним літнім гардеробом.