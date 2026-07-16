Если пемза для ног не помогает, тогда стоит прибегнуть к более эффективному методу, пишет Interia Kobieta. Восстановить гладкость ног и залечить потрескавшиеся пятки вполне возможно в домашних условиях.
Какой крем нужен от сухих пяток?
Лучше всего в таких ситуациях помогает крем с мочевиной. Для ежедневного использования стоит искать средства, содержащие в составе 10–15 % мочевины. Такая концентрация уже оказывает заметное воздействие, увлажняя и разглаживая кожу.
Крем с мочевиной смягчает сухие пятки / Фото Pexels
Этот ингредиент в составе не является каким-то дорогим, поэтому кремы с мочевиной легко доступны, а их цена составляет примерно 300 гривен.Если Telegram заблокируют Не теряйте 24 Канал – подписывайтесь на нас в WhatsApp
Окрім крему для ніг, можна придбати пемзу, лаки для педикюру чи спрей від пітливості ніг. Завдяки асортименту понад 120 млн товарів на Prom усе необхідне можна знайти в одному місці.
Как действует мочевина?
Мочевина для сухой кожи действует как компресс. Она размягчает омертвевшую и огрубевшую кожу, поэтому пятки становятся более гладкими, а шелушение уменьшается.
Тонкий слой крема следует наносить на ноги каждый вечер, дополнительно надев хлопковые носки, чтобы ингредиенты лучше впитались. Если же ноги очень сухие, тогда крем следует наносить два раза в день.
Утром тонкий слой поможет смягчить кожу, а вечером уже можно нанести чуть больше крема для регенерации. Уже через несколько дней такого применения пятки перестанут быть сухими и снова станут мягкими.
Какой педикюр сделать летом?
В моде этим летом французский педикюр. Он элегантен и универсален, поэтому прекрасно подходит к различным вариантам открытой обуви.
Среди популярных цветов лаков – голубой, пудровый, сливочный и красный. Педикюр с этим лаком будет легко сочетаться с разнообразным летним гардеробом.