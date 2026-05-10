Важлива деталь: як "вписати" дзеркало в інтер'єр ванної

Вибір дзеркала у ванну, на перший погляд, виглядає дрібницею. Але саме воно часто визначає, чи буде простір зручним і цілісним.

Правильне розміщення дзеркала, вибір його розміру та освітлення допоможе створити гармонійний та візуально привабливий результат, пише Flaminia Mag. Тож, як не помилитися з його вибором – розповідаємо далі.

Основні правила встановлення дзеркала у ванній

Перше, на що варто зважати – висота розміщення. Дзеркало слід встановлюти так, щоб обличчя більшості користувачів було по центру. Стандартний орієнтир: нижній край дзеркала — на висоті 80 – 100 сантиметрів від підлоги, залежно від середнього зросту мешканців.

Друге правило – вирівнювання з раковиною. Дзеркало над умивальником розміщують по центру, це забезпечує візуальну симетрію і зручність у щоденному використанні.

Вертикальний монтаж підходить для окремостоячих раковин і високих стін, горизонтальний – для широких тумб під умивальник.

Яке дзеркало обрати: форма і розмір

Горизонтальне дзеркало підходить для широких стін і подвійних тумб – така форма підкреслює ширину кімнати і виглядає природно над двома умивальниками.

Вертикальне – вибір для вузьких стін або низьких стель. Витягнута форма візуально додає висоти кімнаті.

Квадратне дзеркало добре вписується у вузькі приміщення і може його врівноважити.

Кругле пом'якшує простір, де багато прямих ліній і кутів. Однаково доречне і в сучасному інтер'єрі, і в мінімалістичному – залежно від обрамлення та загальної палітри.

Щодо розмірів: у невеликій ванній достатньо дзеркала завширшки 60 – 80 сантиметрів, у просторій – від 100 до 120 сантиметрів. В ідеалі, дзеркало не повинно перевищувати ширину туалетного столика для збалансованого, дизайнерського вигляду.

Матеріали та підсвітка

Для ванної краще обирати дзеркало на срібній основі – вона краще тримається в умовах вологи та пари, ніж алюмінієва, пише Zaxid.net. Якщо дзеркало з рамою – підійдуть метал або пластик. Дерево теж можливе, але лише за умови, що рама оброблена водовідштовхувальним просоченням.

Cтосовно підсвітки дзеркал, то вона буває двох типів: декоративна і функціональна. Перша створює атмосферу і розташована за полотном дзеркала. Друга – для практичного використання, розміщується перед дзеркалом, часто на поворотному кронштейні. Вибір тут залежить виключно від побажань мешканців.