Завжди купите найсолодший: як правильно вибрати ідеально стиглий кавун

На базарах вже розпочався сезон кавунів, а це означає, що варто знати кілька головних секретів, щоб обрати солодкий плід. Прості зовнішні деталі кавуна можуть розповісти про його стиглість.

Під час покупки варто покладатися не лише на стукіт по шкірці, пише Very Well Health. Є кілька ознак, які допоможуть вибрати якісний кавун в магазині чи на базарі.

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За якими ознаками вибрати стиглий кавун?

Знайдіть польову пляму

Одна з головних ознак стиглого кавуна – пляма на шкірці, яка утворилася на тому місці, де ріс кавун. Саме її називають польовою плямою. Якщо ця ділянка кремово-жовта – це хороший знак. А от біла чи світла пляма є ознакою того, що кавун не встиг дозріти.

Перевірте колір шкіри

Стиглість кавуна може підказати його колір. Солодкий плід має рівномірне забарвлення без різких переходів. Не варто обирати кавуни з дуже блискучою шкіркою. Стиглий кавун повинен мати більш матову поверхню.

Проведіть тест зі смужками

Спосіб підійде для сортів з вираженими темними смугами. Потрібно розташувати вказівний та середній пальці між двома темно-зеленими смужками на шкірці.

Якщо пальці помістяться у цьому проміжку – це може бути ознакою стиглого та солодкого плоду. Чим ширша відстань між смужками, тим більше часу кавун мав на дозрівання.



Тест зі смужками допоможе вибрати стиглий кавун / Фото Pexels

Оцініть вагу кавуна

Вага є важливим показником у виборі кавуна. Серед однакових за розміром кавунів краще обирати той, який здається важчим. Більша вага може означати, що всередині міститься більше води, а отже плід буде соковитим. Легкий кавун може бути недостиглим.

Перевірте хвостик

Особливу увагу також слід звернути на верхню частину кавуна. Зелений хвостик може бути ознакою того, що плід зірвали рано й він не встиг повністю дозріти.

А от сухий коричневий хвостик вказує на те, що кавун вже дозрів природним шляхом, тож має більше шансів бути солодким.