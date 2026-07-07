При покупке не стоит полагаться только на стук по кожуре, пишет Very Well Health. Есть несколько признаков, которые помогут выбрать качественный арбуз в магазине или на рынке.

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По каким признакам выбрать спелый арбуз?

Найдите полевое пятно

Один из главных признаков спелого арбуза – пятно на кожуре, образовавшееся на том месте, где рос арбуз. Именно его называют полевым пятном. Если этот участок кремово-желтого цвета – это хороший знак. А вот белое или светлое пятно – признак того, что арбуз не успел созреть.

Проверьте цвет кожуры

О зрелости арбуза может подсказать его цвет. Сладкий плод имеет равномерную окраску без резких переходов. Не стоит выбирать арбузы с очень блестящей кожурой. Спелый арбуз должен иметь более матовую поверхность.

Проведите тест с полосками

Этот способ подойдет для сортов с выраженными темными полосками. Нужно расположить указательный и средний пальцы между двумя темно-зелеными полосками на кожуре.

Если пальцы поместятся в этом промежутке – это может быть признаком спелого и сладкого плода. Чем шире расстояние между полосками, тем больше времени у арбуза было на созревание.



Тест с полосками поможет выбрать спелый арбуз / Фото Pexels

Оцените вес арбуза

Вес – важный показатель при выборе арбуза. Среди арбузов одинакового размера лучше выбирать тот, который кажется тяжелее. Больший вес может означать, что внутри содержится больше воды, а значит, плод будет сочным. Легкий арбуз может быть недозрелым.

Проверьте хвостик

Особое внимание также следует обратить на верхнюю часть арбуза. Зеленый хвостик может быть признаком того, что плод сорвали рано и он не успел полностью созреть.

А вот сухой коричневый хвостик указывает на то, что арбуз уже созрел естественным путем, поэтому у него больше шансов быть сладким.