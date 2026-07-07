Під час покупки варто покладатися не лише на стукіт по шкірці, пише Very Well Health. Є кілька ознак, які допоможуть вибрати якісний кавун в магазині чи на базарі.

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За якими ознаками вибрати стиглий кавун?

Знайдіть польову пляму

Одна з головних ознак стиглого кавуна – пляма на шкірці, яка утворилася на тому місці, де ріс кавун. Саме її називають польовою плямою. Якщо ця ділянка кремово-жовта – це хороший знак. А от біла чи світла пляма є ознакою того, що кавун не встиг дозріти.

Перевірте колір шкіри

Стиглість кавуна може підказати його колір. Солодкий плід має рівномірне забарвлення без різких переходів. Не варто обирати кавуни з дуже блискучою шкіркою. Стиглий кавун повинен мати більш матову поверхню.

Проведіть тест зі смужками

Спосіб підійде для сортів з вираженими темними смугами. Потрібно розташувати вказівний та середній пальці між двома темно-зеленими смужками на шкірці.

Якщо пальці помістяться у цьому проміжку – це може бути ознакою стиглого та солодкого плоду. Чим ширша відстань між смужками, тим більше часу кавун мав на дозрівання.



Тест зі смужками допоможе вибрати стиглий кавун / Фото Pexels

Оцініть вагу кавуна

Вага є важливим показником у виборі кавуна. Серед однакових за розміром кавунів краще обирати той, який здається важчим. Більша вага може означати, що всередині міститься більше води, а отже плід буде соковитим. Легкий кавун може бути недостиглим.

Перевірте хвостик

Особливу увагу також слід звернути на верхню частину кавуна. Зелений хвостик може бути ознакою того, що плід зірвали рано й він не встиг повністю дозріти.

А от сухий коричневий хвостик вказує на те, що кавун вже дозрів природним шляхом, тож має більше шансів бути солодким.