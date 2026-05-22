5 рослин, які відлякують слимаків з саду: урожай буде захищений

Якщо на листі капусти, салату чи іншої зелені з’являються нерівні дірки, то це ознака появи слимаків на рослинах. Та крім листових культур вони пожирають квасолю, полуницю, а часом навіть декоративні рослини – лілії чи живокіст.

Боротися зі слимаками можна навіть без хімічних засобів, пише Martha Stewart. Є досить природний підхід, який полягає у висаджуванні рослин, яких уникають слимаки.

Читайте також Мурахи зникнуть з саду за день: 6 сильних засобів, які дійсно працюють

Як рослини відлякують слимаків з саду?

Манжетка

Ця рослина росте в різних умовах і має декоративне, злегка хвилясте листя й дрібні жовті суцвіття. Річ у тому, що слимаки оминають рослини з фактурним чи опущеним листям, оскільки їм складно його їсти.

Морський падуб

Рослина добре почувається у затінених ділянках і має великі декоративні листки й високі квітконоси. Через жорстку структуру листя рослина зовсім неприваблива для шкідників.

Папороть

Добре підходить для тінистих куточків саду, де інші рослини ростуть гірше. Перевагою папороті є ще й те, що вона додає ландшафту краси. Слимаки не чіпають папороть через щільне й жорсткувате листя, яке їм важко пошкодити чи поїсти.



Слимаки не люблять повзати по папороті / Фото Pexels

Рута

Цей невеликий кущ має сильно ароматне листя. Цей запах і гіркуватий смак роблять руту неприйнятною для слимаків. А ще садівники радять садити її на ділянках, оскільки вона має красиві яскраво-жовті квіти.

Ароматні трави

Пряні трави легко вирощувати на грядках і швидко відлякати ними слимаків. До таких належать розмарин, м’ята, шавлія та лаванда.

Насичений аромат і досить жорстке листя роблять їх малопривабливими для шкідників, тому вони добре підходять для захисту саду й заповнення вільних ділянок.

Усі вище перелічені рослини можна посадити на грядках поруч з рослинами, які часто пожирають слимаки. Їхній запах та листя робитимуть для них посадки менш привабливими.

Як позбутися інших шкідників з саду?

Комарів приваблює на ділянці стояча вода та густі тіні, тому важливо усунути ці фактори з подвір'я. Для боротьби з комарами рекомендується видалити джерела води, підстригати траву, використовувати пастки та висаджувати рослини, що їх відлякують – лаванду та м'яту.

Для боротьби з попелицею можна використовувати домашній спрей з харчової соди, оцту та рідкого мила. Спрей слід застосовувати кожні 3 дні, уникаючи обприскування в обідній час, щоб запобігти опікам листя.