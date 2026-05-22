Онлайн Редакція Вакансії Контакти Ігри Гороскоп
Лайфхаки24 Секрети дачника 5 рослин, які відлякують слимаків з саду: урожай буде захищений
22 травня, 17:08
3

5 рослин, які відлякують слимаків з саду: урожай буде захищений

Квітослава Туз

Якщо на листі капусти, салату чи іншої зелені з’являються нерівні дірки, то це ознака появи слимаків на рослинах. Та крім листових культур вони пожирають квасолю, полуницю, а часом навіть декоративні рослини – лілії чи живокіст.

Боротися зі слимаками можна навіть без хімічних засобів, пише Martha Stewart. Є досить природний підхід, який полягає у висаджуванні рослин, яких уникають слимаки.

Читайте також Мурахи зникнуть з саду за день: 6 сильних засобів, які дійсно працюють

Як рослини відлякують слимаків з саду?

Манжетка

Ця рослина росте в різних умовах і має декоративне, злегка хвилясте листя й дрібні жовті суцвіття. Річ у тому, що слимаки оминають рослини з фактурним чи опущеним листям, оскільки їм складно його їсти.

Морський падуб

Рослина добре почувається у затінених ділянках і має великі декоративні листки й високі квітконоси. Через жорстку структуру листя рослина зовсім неприваблива для шкідників.

Папороть

Добре підходить для тінистих куточків саду, де інші рослини ростуть гірше. Перевагою папороті є ще й те, що вона додає ландшафту краси. Слимаки не чіпають папороть через щільне й жорсткувате листя, яке їм важко пошкодити чи поїсти.


Слимаки не люблять повзати по папороті / Фото Pexels

Рута

Цей невеликий кущ має сильно ароматне листя. Цей запах і гіркуватий смак роблять руту неприйнятною для слимаків. А ще садівники радять садити її на ділянках, оскільки вона має красиві яскраво-жовті квіти.

Ароматні трави

Пряні трави легко вирощувати на грядках і швидко відлякати ними слимаків. До таких належать розмарин, м’ята, шавлія та лаванда.

Насичений аромат і досить жорстке листя роблять їх малопривабливими для шкідників, тому вони добре підходять для захисту саду й заповнення вільних ділянок.

Усі вище перелічені рослини можна посадити на грядках поруч з рослинами, які часто пожирають слимаки. Їхній запах та листя робитимуть для них посадки менш привабливими.

Як позбутися інших шкідників з саду?

Комарів приваблює на ділянці стояча вода та густі тіні, тому важливо усунути ці фактори з подвір'я. Для боротьби з комарами рекомендується видалити джерела води, підстригати траву, використовувати пастки та висаджувати рослини, що їх відлякують – лаванду та м'яту.

Для боротьби з попелицею можна використовувати домашній спрей з харчової соди, оцту та рідкого мила. Спрей слід застосовувати кожні 3 дні, уникаючи обприскування в обідній час, щоб запобігти опікам листя.