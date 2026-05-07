У домі буде завжди чисто і свіжо: запам'ятайте ці 3 лайфхаки

Підримувати дім у чистоті і свіжості набагато простіше, якщо знати кілька хитрих побутових трюків. Для цього не обов’язково купувати дорогі засоби, достатньо лише певних інгредієнтів, які знайдуться у домі.

Прості лайфхаки, які допоможуть прибрати неприємні запахи, освіжити квартиру й зробити прибирання значно приємнішим, розповіла у своєму інстаграмі блогерка Софія Сізова. Усі вони займають лише кілька хвилин, а результат стає помітним майже одразу.

Які поради по дому стануть корисними?

Лайфхак №1

Засипте у відсік для пилососа парфумовані гранули кондиціонеру. Тепер під час прибирання пилососом у домі відчуватиметься приємний аромат по всій квартирі.

Особливо добре цей трюк працюватиме у приміщеннях, де є домашні тварини або часто накопичується пил.

Парфумовані гранули можна придбати на Промі.

Лайфхак №2

Насипте соду на матрац. Вона добре вбирає вологу, нейтралізує запахи та освіжає його, оскільки уві сні ми пітніємо.

Для кращого результату соду можна навіть залишити на 30 – 60 хвилин, а тоді ретельно пропилососити поверхню матраца.

Лайфхак №3

На дно сміттєвого баку потрібно насипати соду й накрити зверху паперовим рушником. Перевага такого трюку не лише в тому, що зникне неприємний запах. Сода також допоможе відлякати дрібних комах, зокрема дрозофілів, які часто з’являються біля сміття у теплу пору року.

Як позбутися мух на кухні?

З настанням тепла дрібні мошки та мухи почнуть активізуватися на кухні, пише The Spruce. Щоб їх відлякати, варто зробити дієвий спрей на основі оцту та ефірної олії м’яти.

Різкий запах яблучного оцту пригнічує нюхові рецептори комах, тому аромат може їх швидко відлякати з приміщення, оскільки створить дезорієнтацію у просторі.

Потрібно лише у ємності з розпилювачем змішати яблучний оцет та кілька крапель ефірної олії м’яти, а розчин розпорошити в тих місцях, де з’являються мухи.

Що ніколи не можна виливати у раковину?

Щоб не засмітити і не забити труби у раковині на кухні, треба пам'ятати про рідини, які не можна виливати всередину. Йдеться про мастило і олію, жир яких швидко застигає у трубах та осідає на стінках. З часом на стінках накопичуються залишки їжі та сміття, які й призводять до забиття труби.

Також не можна виливати разом з кавою гущу, яка не розчиняється у воді й накопичується у трубі. У поєднанні з жиром утворюється дуже щільна маса, що перешкоджає протоку води. Так само осідає на стінах борошно у поєднанні з водою, утворюючи липку суміш, що схожа на клей.