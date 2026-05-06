Часник одразу зміцніє: ефектна суміш, яка сформує великі головки

Доволі частою проблемою часнику є те, що зелене листя раптово жовтіє. Таким чином рослина сигналізує про певні проблеми, які можуть вплинути на розмір головок та якість урожаю.

Листя часнику жовтіє через неправильний pH ґрунту, який не дозволяє рослинам засвоювати поживні речовини, пише Deccoria. Часник добре росте в нейтральному середовищі, а в кислому ґрунті кінчики вже втрачають колір і зсихаються.

Чому ще часник може жовтіти?

Є ще кілька поширених причин чому може жовтіти часник. До них входить:

Хвороби або шкідники (цибулевий жук чи жовтоголовий сорокопут);

Пошкодження коренів;

Надлишок чи нестача води;

Дефіцит поживних речовин.

Як зробити поживний засіб для часнику?

Кожному дачнику варто запам’ятати, що часник не любить ні занадто багато, ні занадто мало води. У травні рослина перебуває у фазі активного росту, тому часник треба поливати доволі часто, щоб ґрунт був помірно вологим.

Найкраще часник поливати 1 – 2 рази на тиждень, якщо немає дощу. А щоб захистити рослину від шкідників, варто посадити навколо чорнобривці.

У травні рекомендовано додатково підживити часник органічним добривом, яке зможе зміцнити його. Таке підживлення підійде для пошкоджених овочів, яким не вистачає поживних речовин. Таку часникову суміш досить легко приготувати самостійно.



Поживна суміш вплине на розмір головок / Фото Pexels

Рецепт часникового добрива

Для засобу потрібно змішати в однаковій пропорції деревну золу та мелене насіння гірчиці. Зола забезпечує часник калієм, фосфором, кальцієм та мікроелементами, які впливають на розмір головок та розвиток кореня.

А от гірчиця пригнічує грибкові патогени та відлякує шкідників. Якщо поєднати ці два інгредієнти, то можна легко допомогти часнику відродити зелений колір.

Як саме підживити часник?

Часник треба правильно підживити, щоб не пошкодити коріння. Суміш із золи та гірчиці потрібно наносити навколо рослини, а не на листя. На один квадратний метр достатньо однієї повної склянки.

Після внесення добрива ґрунт потрібно добре розпушити між рядами. Робити це треба дуже обережно, оскільки часник має поверхневу кореневу систему. Після внесення добрива рослини варто полити, щоб корисні речовини швидше дісталися до коріння.

Куди ще можна використати деревну золу?

Деревна зола вже багато років вважається ідеальним добривом для фруктових дерев, особливо яблунь, пише Interia Kobieta. Після підживлення нею дерева стають стійкішими до хвороб і навіть родять смачніші плоди. Розсипати золу можна під кроною дорослої яблуні, але перед цим її треба перемішати з ґрунтом.

Найкраще деревна зола підходить для кислого ґрунту. Це добриво багате на кальцій, калій, фосфор і магній. Її часто дачники застосовують для розкислення ґрунту й живлення рослин. Важливо лише пам'ятати, що для саду та клумб варто використовувати лише чисту деревну золу.

Яке добриво підійде для помідорів?

У травні кущам томатів потрібен кальцій, який покращить ріст рослин. Потрібно лише подрібнити яєчну шкаралупу до порошкоподібного стану та перемішують з ґрунтом навколо помідорів.

Кілька переваг яєчної шкаралупи:

містить значну кількість кальцію;

захищає від гнилі;

покращує струкутуру ґрунту;

знижує кислотність;

захищає від слимаків (якщо розсипати шматочки шкаралупи навколо рослини).

Крім цього, помідори також слід підживлювати комплексними добривами.