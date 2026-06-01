Висадіть це біля грядок капусти: про слимаків можете забути назавжди

У дощові місяці літа слимаки стають для дачників справжньою проблемою – вони особливо люблять капусту, і якщо лишити їх без нагляду, швидко залишать вас без урожаю. На щастя, посадка кількох рослин може виправити ситуацію.

Раціон слимаків неймовірно різноманітний – капуста, салат, квасоля, полуниця, хости, декоративні квіти та пряні трави. І зупинити їх не так-то просто, особливо якщо ви не хочете користуватися хімічними методами, пише Southern Living.

Які рослини посадити, щоб прогнати слимаків?

Правильне розташування городини допоможе не лише покращити урожай, але й втримувати слимаків на відстані. Ось кілька популярних і дієвих варіантів.

Розмарин

Сосновий аромат та смак розмарину зовсім не подобається слимакам, і тому вони намагаються триматися від рослини на відстані. Ще одним фактором, що відлякує шкідників, є товсте воскове листя, що не піддається поїданню.

Розсадити розмарин можна навколо квасолі чи зелені, аби заплутати равликів.



Розмарин відлякує слимаків / Фото Pexels

Лаванда

Лаванда – це ще одна рослина з дуже сильним запахом, і слимаки взагалі не люблять її гризти. Ще один несподіваний бонус полягає в тому, що лаванда також відлякує і комарів. А ось запилювачі будуть відвідувати грядки частіше, і це може сприяти кращому урожаю.

Шавлія

Кулінарна шавлія ідеально впишеться у будь-яку кухню чи грядку – і вона не тільки чудово смакує, але й відлякує надокучливих равликів і слимаків своїм різким і специфічним запахом.

Для росту шавлії потрібний якісний дренаж.



Шавлію варто висадити на городі / Фото Pexels

Полин

Багато де полин вирощують для того, аби захистити ділянку від комарів, проте у боротьбі зі слимаками він також може проявити себе досить добре. Шкідники уникають гіркої, неприємної їм на смак олії, і тому залишать овочі, що ростимуть поряд, у спокої.

Котяча м'ята

Котяча м'ята теж відлякує не тільки слимаків – її не любить і попелиця, і клопи. А ось тривале цвітіння рослини привабить метеликів.

Кущі варто висаджувати вздовж сонячної частини саду чи городу, аби забезпечити швидкий і якісний ріст.