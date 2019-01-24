День студента 2019: когда празднуют в Украине

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День студента в Украине 2019: когда празднуют День студента
День студента в Украине 2019: когда празднуют / Фото из открытых источников

День студента в Украине празднуют дважды – 17 ноября и 25 января. Праздник объединяет молодежь, которая учится в разных уголках мира. В этот день студенты многих стран не идут на учебу, а отдыхают в клубах или общежитиях.

Почему День студента празднуют 17 ноября и 25 января?

Международный День студента отмечается 17 ноября, а 25 января – Татьянин День, который также ассоциируется с днем студенчества.

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День студента был учрежден в Лондоне в 1941 году на международной встрече студентов. Почему именно 17 ноября? В этот день в 1939 году фашисты арестовали и расстреляли лидеров чешского Союза студентов. 1200 студентов были арестованы и отправлены в концлагерь в Заксенхаузен. Девятерых студентов и активистов студенческого движения казнили без суда в застенках тюрьмы в пражском районе Рузине. По приказу Гитлера все чешские высшие учебные заведения были закрыты до конца войны. В честь этих событий на Всемирном конгрессе студентов и был установлен Международный День студентов. В Украине День студента был назначен президентским указом в 1999 году.

25 января церковь отмечает День святой мученицы Татьяны. Празднуют этот день и в народном календаре. А еще в народе 25 января считают Днем студента. В 1755 году 25 января императрица российская Елизавета открыла в Москве первый университет, поэтому этот праздник ассоциируется с днем студенчества. Татьяна считается покровительницей студенчества. Правда в Украине 25 января как День студента становится все менее популярным. Украинские студенты отмечают свой день 17 ноября.

Как празднуют день студента в разных странах мира?

Политехнео – день студентов Греции. Этот день является годовщиной студенческих протестов, которые были жестоко подавлены военными в 1973 году. Традиционно, 17 ноября, тысячи людей приносят венки к могилам и памятникам участников событий 1973 года. Студенты устраивают митинги и демонстрации в поддержку защиты демократических прав и свобод.

В Дании День студента отличается тем, что праздник проводят в окружении родственников. В этот день в стране разрешено пить слабоалкогольные напитки, например пиво.

День студента в Америке празднуют по-разному. Кто-то отправляется далеко за город, другие посещают ночные клубы, а есть и такие, кто просто заказывают доставку еды на дом.

В Португалии праздник начинается в полночь. Студенты поют оды возле памятника королю Португалии. Также застолье сопровождается пением различных музыкальных коллективов в городских парках. Интересно то, что каждый университет имеет свою уникальную форму, которую молодежь традиционно демонстрирует во время шествия студентов.

В Германии День студента в каждом университете могут праздновать по-разному. Чаще всего в этот день отменяют все занятия, проводят спортивные соревнования. Если позволяет погода, студенты празднуют на открытом воздухе, устраивают дискотеки и вечеринки.

Теги: Новости Украины LifeStyle Новости культуры Традиции Студенты
Источник: 24 Канал
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