Форум издателей 2019: самые интересные книжные новинки из-за рубежа

Форум издателей во Львове, который в этом году продлится с 18 по 22 сентября, – лучшая возможность познакомиться с литературными новинками со всего мира. Нетипичные биографии известных людей, истории успеха компаний-гигантов, переводы замечательных романов с мощным социальным контекстом и истории, которые мотивируют видеть мир по-другому – издателям есть чем удивить искушенного читателя.

Мы собрали для вас 12 действительно интересных новинок, которые точно добавят цветов вашей литературной осени.

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Мариам Петросян "Дом, в котором"



Мариам Петросян "Дом, в котором", издательство "Книголав"

Известный роман армянского автора – важный рассказ для взрослых. Все происходит в особом центре для детей с инвалидностью. Здесь они существуют совершенно отдельно от внешнего мира. С реальностью это не имеет ничего общего: без имен, без социальных норм, без веры. Зато есть собственная иерархия и легенды, а больше всего – о самом Доме. Он – отдельный персонаж и никак не временное пристанище, а целая Вселенная.

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Пола Маклейн "Парижская жена"



Пола Маклейн "Парижская жена", "Издательство 21"

Вот кого, а Эрнеста Хемингуэя точно не бывает много. Особенно такого, каким его видят женщины. Это биографический роман о культовом писателе глазами его первой жены Хэдли Ричардсон.

Эрнесту – 20, Хедли – 28. Встреча в Чикаго, а затем – Париж, мечты, эпоха джаза, богемная атмосфера, любовь и страдания. К слову, именно тогда Эрнест пишет свой культовый роман "Фиеста. И восходит солнце".

И да – все времена года идеальны для того, чтобы читать Хемингуэя и о Хемингуэе. Осенью – это вообще сплошная магия.

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Лори Холс "Говори"



Лори Холз "Говори", издательство "Виват"

Что нам – взрослым, которые уже знают все, может сказать дневник тринадцатилетней девочки? Казалось бы, обычная жизнь американского подростка – не очень хорошее общение с родителями, учителями и друзьями. Однако на самом деле все по-другому. Здесь те проблемы, которые портят жизнь в любом возрасте: насилие, лицемерие, эгоизм и равнодушие.

Если со всем этим справиться может не каждый, кто уже может назвать себя "с опытом", то как быть ребенку? И мы действительно знаем хорошо, как живут наши дети? Эта книга поможет девушкам и парням избежать ошибок, а родителям – понять важные вещи.

Лиза Бреннан-Джобс "Малыши"



Лиза Бреннан-Джобс "Малыши", издательство "Наш формат"

Нам только кажется, что мы и так много знаем об основателе компании культовых "яблок" Стиве Джобсе. Но нет. Это история о сложных отношениях образца миллионов и его дочери Лизы.

Стив не говорил, что это его ребенок, но носил в бумажнике ее фотографию. Сводные братья и сестры называли ее "папиной ошибкой". Когда надо было говорить о семье, Лиза называла имя отца, но видела его в основном на обложках журналов и с экрана телевизора.

"Малыши" – откровенный рассказ родной дочери Джобса. Таким мы его еще не видели.

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Милан Кундера "Невыносимая легкость бытия"



Милан Кундера "Невыносимая легкость бытия", "Издательство Старого Льва"

В прошлом году издательство очень порадовало читателей "Вальсом на прощание", в этом же приготовило еще один легендарный роман автора. Это не просто книга – она ​​заставляет серьезно задуматься, но вдохновляет.

Тексты Кундеры – наслаждение. Затягивает в себя не только разнообразие размышлений, но и стилей. Здесь – нежная любовь, неоднозначная измена, понимание, страдания, война, хрупкие мечты и большая вера. Герои живут жизнью, которая не имеет дублей, а легкость ее – невыносима.

Арундати Рой "Министерство предельного счастья"



Арундати Рой "Министерство предельного счастья", "Издательство Старого Льва"

Индии нам! На этот раз – противоречивой, иногда действительно острой и конфликтной. Именно этим второй роман индийской писательницы отличается от первого, которым она успешно дебютировала 20 лет назад и получила за него Букеровскую премию – "Бог мелочей".

Новейшая история Индии обозначена политическими конфликтами и часто экономической и социльной разрухой. Герои – отражение различных каст, все они имеют свою веру и видение мира. На них одинаково давят обстоятельства, надиктованные ситуацией в стране, и кое-где герои совсем в тех обстоятельствах вязнут. Исторический контекст, который здесь точно не слабее, чем рассказы героев, разоблачает целый калейдоскоп разногласий людей, которые живут на одной земле.

Габриэль Гарсиа Маркес "Скандал столетия. Тексты для газет и журналов (1950 – 1984)"



Габриэль Гарсиа Маркес "Скандал столетия", "Издательство Анетты Антоненко"

Нет, Маркес – это не только легендарные "Сто лет одиночества". Пусть "магический реализм" колумбийского писателя не может не заставить видеть этот мир по-другому, но он – еще и журналист и политический деятель. Собственно, как репортер Маркес и хотел запомниться своим читателям.

В "Скандале столетия" собраны репортажи и колонки. Здесь 30 лет журналистской деятельности автора. Тем в книге множество – и острая политика, личный Хемингуэй, и рассказы о написании романов, и феномен телепатии и еще многое-многое другое. Большие репортажи Маркеса – совершенно уникальные, эта уникальность и обозначает литературные произведения писателя.

Элизабет Гилберт "Город девушек"



Элизабет Гилберт "Город девушек", "Издательство Старого Льва"

Ты не должна изображать хорошую девочку для того, чтобы быть хорошим человеком. С этой мыслью, бывает, трудно жить в любом возрасте, а что уже и говорить девятнадцатилетней Вивиан Моррис. Ощущение вездесущей свободы овладело героиней сразу после того, как ее выгнали из престижного колледжа.

Переезд к тете, богемные тусовки довоенного Манхэттена, театр, ураганы эмоций, алкоголь – все это, в конце концов, отрывает от жизни. Роман о женской свободе и сексуальности, об отваге быть собой и жить так, как считаешь нужным. Согласитесь, так часто даже люди с немалым жизненным опытом не могут ничего об этом сказать.

Станислав Гроф "Психология будущего"



Станислав Гроф "Психология будущего", издательство Terra Incognita

Немного изучить свое сознание и посмотреть, что там у других – почти всегда хорошая идея. Автор этой книги собрал исследования измененных состояний сознания, которые собирал в течение сорока лет своей научной деятельности.

Станислав Гроф, профессор психологии Калифорнийского института интегральных исследований и основатель и президент Ассоциации трансперсональной психологии, приглашает нас всех в путешествие в себя. На этом пути читателей ждет много открытий. Нечасто такие серьезные научные исследования и духовные практики бывают настолько увлекательными.

Алехандро Кремадес "Искусство фандрейзинга"



Алехандро Кремадес "Искусство фандрейзинга", издательство "Фабула"

Стартапы, стартапы, стартапы... Кажется, что они повсюду. Тоже имеете классную идею, но не знаете, с чего начать? Тогда эта книга для вас. Где взять деньги для развития, как привлекать инвестиции, на кого надеяться, кого искать?

Автор и одновременно один из ведущих специалистов по фандрейзингу нашел для вас ответы на эти вопросы. Если хотите получить подробную инструкцию с практическими советами о том, как себя вести в мире стартапов, то вы ее найдете.

Лиендер Кени "Тим Кук. СЕО, который вывел Apple на новый уровень"



Лиендер Кени "Тим Кук. СЕО, который вывел Apple на новый уровень", издательство "Наш Формат"

Действительно ли за "яблоками", которые продолжают захватывать мир, есть фамилия только одного создателя – Стива Джобса? После его смерти большинство поставили на Apple крест. Но компания не только не сдала позиций, но и набрала обороты – и продолжает это делать.

Имя Тима Кука – бывшего операционного директора Apple и нового СЕО – после его назначения могло идентифицировать очень небольшое количество людей. Никто не считал Кука нужным компании лидером, однако Джобс выбрал именно его. Как ему все удалось и что происходило в это время за кулисами "яблочного" гиганта – книга именно об этом. В конце концов, хорошая биография способна хорошо "прокачать" наш мозг.

Сьюзен Герберт "Галерея кошек"



Сьюзен Герберт "Галерея кошек", издательство: "А-ба-ба-га-ла-ма-га"

Лучше, чем один кот, может быть только два – и так далее. Эта книга – возможность увидеть известные сцены живописи, театра, оперы и кино совсем не такими, к которым мы привыкли, а милыми и пушистыми. Необычные и очень особенные акварели Сьюзен Гербер уверенно ввели в канонизированный мир искусства кошачьих персонажей.

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Сначала коты выглядывают из признанных временем шедевров, затем – выходят (или же вылезают?) на театральную сцену. Даже в Голливуде везде тоже коты! Ну и кто сказал, что они не управляют миром?