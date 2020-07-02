Украинские отдыхающие массово хлынули на пляжи Одессы. Однако Государственное агентство Украины по туризму и курортам не рекомендует выбирать море для летнего отпуска, а вместо этого советует отправиться в горы, к рекам, озерам и водохранилищам.

Несмотря на то, что пандемия коронавируса набирает новых оборотов, а карантинные ограничения до сих пор действуют, украинцы массово устраивают отпуска. Для отдыха туристы выбирают Одессу, пляжи и улицы которой переполнены отдыхающими, что часто пренебрегают мерами безопасности, не соблюдают дистанцию и прогуливаются без масок.

Глава Государственного агентства по развитию туризма для издания РБК-Украина заявила, что сейчас туристам не следует планировать поезда на море и предостерегла от опасного отдыха в Одессе.

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Как альтернативу пляжам Одессы Марьяна Олеськив советует места с меньшим скоплением людей. Насладиться летом без риска для здоровья можно за городом, на реках, озерах, водохранилищах и в горах.

"Здесь уместным будет совет путешествовать по малоизвестным, но не менее интересным, чем места массового туризма, уголкам страны", – отметила глава Гостуризма.

Следует напомнить, что на выходных 28 – 29 июня в Одессу прибыло большое количество туристов, которые не придерживаются карантинных ограничений. На въезде в город образовались огромные километровые пробки, а на пляжах зафиксировали рекордные толпы отдыхающих. Они не придерживались социальной дистанции и игнорировали масочный режим.