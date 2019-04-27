Официально: американского певца R Kelly признали виновным в изнасиловании несовершеннолетней

Американский певец и автор песен R Kelly, которого обвинили в сексуальном насилии четыре человека, проиграл гражданский иск одной из возможных жертв. Музыканта официально признали виновным в изнасиловании несовершеннолетней девушки.

Как пишет издание BBC, певец попытался проигнорировать суд. Поэтому его признали виновным без длительных разбирательств.

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Добавим, что уголовное дело пока не завершено. Ранее LifeStyle 24 со ссылкой на BBC сообщал, что прокуратура Чикаго выдвинула R Kelly обвинение, в котором отмечено, что они были совершены с отягчающими обстоятельствами.

Обвинения против исполнителя касаются четырех жертв, трое из которых – несовершеннолетние. Согласно обвинению, инциденты произошли в период с 1998 по 2010 годы,

– отметили в сообщении.

Максимальный срок, который грозит певцу R Kelly, составляет семь лет тюремного срока.

Также одна из пострадавших обратилась в суд с гражданским иском и требовала от музыканта выплатить ей денежную компенсацию в размере 50 тысяч долларов. Как говорится в источнике, девушке было всего 16 лет на момент изнасилования.

Напомним, артист прославился благодаря песне I Believe I Can Fly.

В каких преступлениях фигурировал R Kelly?

Американский артист неоднократно фигурировал в уголовных делах. В 1994 году R.Kelly тайно женился на певице Aaliyah, которой на тот момент было всего 15 лет.



В конце февраля 2019 года сразу 4 человека заявили, что были жертвами сексуального домогательства артиста. По словам потерпевших, преступления артист совершал с 1998 по 2010 года. Тогда вероятные жертвы изнасилования не были совершеннолетними. Ранее же, в 2001 году, певца обвинила в домогательствах 17-летняя девушка, а в 2002-м на него подали еще два иска. Также его обвиняли в снятии детской порнографии.