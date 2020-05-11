Скульптуры Пинзеля в 3D: захватывающие кадры создания уникального проекта

Произведения всемирно известного галицкого скульптора Иоанна Пинзеля хотят оживить в ЗD-реальности. Для этого каждую скульптуру отсканируют. Такие работы будут проводить во Львове и Мюнхене, где, собственно, и хранятся уникальные произведения. На данный момент оцифровать удалось уже несколько скульптур.

Во львовском Музее барокковой скульптуры XVIII века хранится большинство произведений галицкого Микеланджело – Иоанна Пинзеля. Именно там сегодня фотографируют и сканируют скульптуры, чтобы воспроизвести их в виртуальной реальности. Об этом говорится в сюжете 24 канала.

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"10 часов продолжается фотографирование. Есть объекты, к которым мы еще привлекаем 3D-сканер – это еще добавляет времени и сложности. Делается 2 – 3 тысячи фотографий одной скульптуры. Если же речь об архитектуре, то это гораздо больше кадров. Потом это все вычисляется на мощном сервере. Рендер подобного объекта может длиться от 3 до 6 дней", – рассказал сотрудник Галереи искусств, руководитель проекта Pinsel.AR Роман Гук.



Процесс создания скульптуры в 3D / Скриншот с видео

Для того, чтобы в результате 3D-скульптура была максимально идентичной, фотографируют так, чтобы кадры накладывались на 60, а то и 90%. Мастерам приходится работать в выходные и по ночам.

Что известно о Иоанне Пинзеле?Это галицкий скульптор середины XVIII века. Основоположник Львовской школы скульпторов. Сведения о жизни мастера почти отсутствуют. Однако, его скульптурами, исполненными эмоциональности и динамики до сих пор восхищается весь мир.

Обрабатывают также скульптуры из центрального алтаря храма, в Городенке на Прикарпатье, – это Ангел, Святая Анна и каменная скульптура Марии.



Фотограф делает 2-3 тысячи кадров на одну скульптуру / Скриншот из видео



Уже вскоре мир увидит гениальные скульптуры в 3D -формате / Скриншот с видео

Работы продолжаются в рамках украинско-немецкого проекта "Пинзель.Мюних". Его финансирует Европейский Союз. Поэтому после карантина наши специалисты отправятся и в Баварский национальный музей оцифровывать 8 эскизов мастера.

Завершится проект двумя выставками во Львове и Мюнхене. На которых скульптуры оживут в виртуальной реальности.