Во Львове на книжном форуме выбрали лучшую книгу
В рамках 26 BookForum прошла официальная церемония награждения лучших книг BookForum Best Book Award 2019.
В этом году участие в конкурсе приняли 104 издателя. Книг для рассмотрения было отправлено 465.
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Наиболее конкурентными стали такие номинации: non-fiction, современная украинская проза и литература для детей от 6-12 лет.
Конкурсные издания одновременно рассматривались на заседаниях малых жюри в трех городах: Львове, Киеве и Харькове. После чего большое жюри во Львове выбрало лучшие книги BookForum среди отобранных.
Гран-при получил Василий Косив "Украинская идентичность в графическом дизайне 1945-1989 годов", издательство "Родовид".
Василий Косив получил награду
Гран-при получило просто замечательное издание Василия Косива, украинская идентичность в графическом издании. Книга, которая сочетает в себе научную обоснованность, это очень мощная монография, визуальную культуру и в то же время на самом деле книга, которая является определенной моделью этой идентичности языком графического дизайна,
– отметил представитель жюри Богдан Тихолоз.
Книга, получившая гран-при
Кроме гран-при и 17 победителей, достойные книги были отмечены специальными и персональными отличиями.
- Спецотметка Малого жюри (Львов) – А. Мельник, В. Величко, И. Оксаметный "Бойчукизм. Проект "большого стиля", ГП "НКММК "Мистецький арсенал".
- Спецотметка Малого жюри (Киев) – Лу Юй "Чайный канон", издательство "Сафран".
- Спецотметка Малого жюри (Харьков) – Леонид Ушкалов "Сковорода от А до Я", "Видавництво Старого Лева".
- Спецотметка Город (Львов) – Оксана Пасицкая "Львовский Манчестер и Галицкая Калифорния: социально-экономическая деятельность украинцев Галичины (20-30-е годы ХХ века)", Институт украиноведения имени. Ивана Крипякевича НАН Украины.
- Спецотметка Город (Киев) – Сергей Екельчик "Повседневный сталинизм: Киев и киевляне после Великой войны", издательство "Laurus".
- Спецотметка Город (Харьков) – Артур Рудзицкий "Иллюстратор "Кобзаря" Василий Седляр и его эпоха", Государственное специализированное издательство "Искусство".
- Спецотметка за самое красивое издание (Львов) – Гео Лерос "KYIV STREET ART", издательство "Саммит-книга".
- Спецотметка за самое красивое издание (Киев) – О. Мельник, В. Величко, И. Оксаметний "Бойчукизм. Проект "большого стиля", "НКММК "Мистецький арсенал".
- Спецотметка за самое красивое издание (Харьков) – Джон Милтон "Утраченный рай", "Издательство Жупанского".
- Спецотметка Читательских симпатий – Юлия Сливка "Слышишь, когда приедешь домой?", издательство "ASTRUM".