Во Львове на книжном форуме выбрали лучшую книгу

В рамках 26 BookForum прошла официальная церемония награждения лучших книг BookForum Best Book Award 2019.

В этом году участие в конкурсе приняли 104 издателя. Книг для рассмотрения было отправлено 465.

Читайте также: BookForum во Львове: чем будут удивлять в этом году

Наиболее конкурентными стали такие номинации: non-fiction, современная украинская проза и литература для детей от 6-12 лет.

Конкурсные издания одновременно рассматривались на заседаниях малых жюри в трех городах: Львове, Киеве и Харькове. После чего большое жюри во Львове выбрало лучшие книги BookForum среди отобранных.

Гран-при получил Василий Косив "Украинская идентичность в графическом дизайне 1945-1989 годов", издательство "Родовид".



Василий Косив получил награду

Гран-при получило просто замечательное издание Василия Косива, украинская идентичность в графическом издании. Книга, которая сочетает в себе научную обоснованность, это очень мощная монография, визуальную культуру и в то же время на самом деле книга, которая является определенной моделью этой идентичности языком графического дизайна,

– отметил представитель жюри Богдан Тихолоз.



Книга, получившая гран-при

Кроме гран-при и 17 победителей, достойные книги были отмечены специальными и персональными отличиями.