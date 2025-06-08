Завтра – Білий понеділок 2025: традиції та заборони цього дня

Вже завтра, 9 червня, в Україні відзначатимуть Білий понеділок. Це свято щорічно припадає на наступний день після Трійці.

Про традиції та заборони Білого понеділка – розповідає LifeStyle24.

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Що не можна робити у Білий понеділок 2025

Не варто лихословити, конфліктувати, пліткувати, заздрити та думати про погане.

Не можна займатися важкою фізичною працею.

Не рекомендується ображати близьких людей та розповідати чужі секрети.

Не слід сперечатися, сваритися та лаятися.

Не варто вирушати в далекі поїздки.

Не можна брати або позичати гроші в борг.

Не рекомендується розпочинати важливі або масштабні справи, наприклад, ремонт чи нові проєкти.

Білий понеділок 2025 / Фото Freepik

Традиції Білого понеділка 2025

За кордоном цей день відомий під назвою WhitMonday, яка походить від слова Whitsunday. Саме так називають свято Трійці в англомовних країнах. Згідно з однією з версій, назва Білий понеділок пов'язана із білим вбранням, яке носили новоохрещені віряни у давнину. Такий одяг символізував духовну чистоту, оновлення душі та прийняття віри, адже саме цей колір вважається символом очищення й нового початку.

В Україні ж цей день має особливу атмосферу. Родини влаштовують святкові обіди, звертаються до Бога з молитвами та подяками, а ще – намагаються провести день у мирі та спокої.

Водночас у деяких країнах Західної Європи Білий понеділок – це офіційний вихідний. Так, люди мають ще один день для відпочинку після святкування Трійці, під час якого збираються з родинами, моляться, відвідують церковні служби й просто насолоджуються затишним часом разом.