О традициях и запретах Белого понедельника – рассказывает LifeStyle24.

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Что нельзя делать в Белый понедельник 2025

Не стоит сквернословить, конфликтовать, сплетничать, завидовать и думать о плохом.

Нельзя заниматься тяжелым физическим трудом.

Не рекомендуется обижать близких людей и рассказывать чужие секреты.

Не следует спорить, ссориться и ругаться.

Не стоит отправляться в дальние поездки.

Нельзя брать или занимать деньги в долг.

Не рекомендуется начинать важные или масштабные дела, например, ремонт или новые проекты.

Белый понедельник 2025 / Фото Freepik

Традиции Белого понедельника 2025 года

За рубежом этот день известен под названием WhitMonday, которая происходит от слова Whitsunday. Именно так называют праздник Троицы в англоязычных странах. Согласно одной из версий, название Белый понедельник связано с белым нарядом, которое носили новокрещеные верующие в древности. Такая одежда символизировала духовную чистоту, обновление души и принятие веры, ведь именно этот цвет считается символом очищения и нового начала.

В Украине этот день имеет особую атмосферу. Семьи устраивают праздничные обеды, обращаются к Богу с молитвами и благодарностями, а еще – пытаются провести день в мире и покое.

А в некоторых странах Западной Европы Белый понедельник – это официальный выходной. Так, люди имеют еще один день для отдыха после празднования Троицы, во время которого собираются с семьями, молятся, посещают церковные службы и просто наслаждаются уютным временем вместе.