Про традиції та заборони Білого понеділка – розповідає LifeStyle24.
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Що не можна робити у Білий понеділок 2025
- Не варто лихословити, конфліктувати, пліткувати, заздрити та думати про погане.
- Не можна займатися важкою фізичною працею.
- Не рекомендується ображати близьких людей та розповідати чужі секрети.
- Не слід сперечатися, сваритися та лаятися.
- Не варто вирушати в далекі поїздки.
- Не можна брати або позичати гроші в борг.
- Не рекомендується розпочинати важливі або масштабні справи, наприклад, ремонт чи нові проєкти.
Білий понеділок 2025 / Фото Freepik
Традиції Білого понеділка 2025
За кордоном цей день відомий під назвою WhitMonday, яка походить від слова Whitsunday. Саме так називають свято Трійці в англомовних країнах. Згідно з однією з версій, назва Білий понеділок пов'язана із білим вбранням, яке носили новоохрещені віряни у давнину. Такий одяг символізував духовну чистоту, оновлення душі та прийняття віри, адже саме цей колір вважається символом очищення й нового початку.
В Україні ж цей день має особливу атмосферу. Родини влаштовують святкові обіди, звертаються до Бога з молитвами та подяками, а ще – намагаються провести день у мирі та спокої.
Водночас у деяких країнах Західної Європи Білий понеділок – це офіційний вихідний. Так, люди мають ще один день для відпочинку після святкування Трійці, під час якого збираються з родинами, моляться, відвідують церковні служби й просто насолоджуються затишним часом разом.