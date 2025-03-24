Цікаві прикмети на Благовіщення 2025: що принесе гроза у цей день

Благовіщення вважається одним із найбільших весняних свят для вірян. У народі цей день оповитий прикметами та повір'ями, які передавалися з покоління в покоління.

Українці дотримувалися певних правил на свято, щоб не накликати біди. Про прикмети на Благовіщення – розповідає LifeStyle24.

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Прикмети на Благовіщення 2025

Якщо на Благовіщення піде дощ, то цьогоріч буде гарний врожай.

Якщо 25 березня буде тепло, то таку ж погоду варто очікувати й на Великдень.

Якщо у цей день надворі вітряно, то літо буде спекотним.

Якщо на Благовіщення туманно, то незабаром піде дощ.

Якщо вночі тепло, то весна буде м'якою.

Якщо сніг ще не розтанув, то незабаром буде холодно.

Якщо ластівки ще не повернулися з теплих країв, то весна буде холодною.

Якщо на Благовіщення почуєте грозу, то буде рясний врожай горіхів.

Якщо піти на риболовлю у цей день, то спіймаєте багато риби.

Якщо на небі погано видно зірки, то незабаром потеплішає.

Якщо місяць червоний, то варто очікувати поганих новин.

Коли буде Благовіщення у 2025 році

У вересні 2023 року Православна церква України та Українська греко-католицька церква перейшли на новоюліанський календар. У зв'язку з цим, дати більшості релігійних свят змінилися – вони перенеслися на 13 днів назад.

Раніше Благовіщення щорічно відзначали 7 квітня. Однак вже другий рік віряни святкуватимуть Благовіщення 25 березня. Втім, християни, які дотримуються старого календаря, зустрічатимуть це свято на 13 днів пізніше, у квітні.