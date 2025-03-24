Украинцы придерживались определенных правил на праздник, чтобы не навлечь беды. О приметах на Благовещение – рассказывает LifeStyle24.
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Приметы на Благовещение 2025 года
- Если на Благовещение пойдет дождь, то в этом году будет хороший урожай.
- Если 25 марта будет тепло, то такую же погоду стоит ожидать и на Пасху.
- Если в этот день на улице ветрено, то лето будет жарким.
- Если на Благовещение туманно, то вскоре пойдет дождь.
- Если ночью тепло, то весна будет мягкой.
- Если снег еще не растаял, то вскоре будет холодно.
- Если ласточки еще не вернулись из теплых краев, то весна будет холодной.
- Если на Благовещение услышите грозу, то будет обильный урожай орехов.
- Если пойти на рыбалку в этот день, то поймаете много рыбы.
- Если на небе плохо видно звезды, то вскоре потеплеет.
- Если луна красная, то стоит ожидать плохих новостей.
Когда будет Благовещение в 2025 году
В сентябре 2023 года Православная церковь Украины и Украинская греко-католическая церковь перешли на новоюлианский календарь. В связи с этим, даты большинства религиозных праздников изменились – они перенеслись на 13 дней назад.
Ранее Благовещение ежегодно отмечали 7 апреля. Однако уже второй год верующие будут праздновать Благовещение 25 марта. Впрочем, христиане, которые придерживаются старого календаря, будут встречать этот праздник на 13 дней позже, в апреле.