Украинцы придерживались определенных правил на праздник, чтобы не навлечь беды. О приметах на Благовещение – рассказывает LifeStyle24.

Интересно Когда будем праздновать Пасху в 2025 году: дата по новому церковному календарю

Приметы на Благовещение 2025 года

  • Если на Благовещение пойдет дождь, то в этом году будет хороший урожай.
  • Если 25 марта будет тепло, то такую же погоду стоит ожидать и на Пасху.
  • Если в этот день на улице ветрено, то лето будет жарким.
  • Если на Благовещение туманно, то вскоре пойдет дождь.
  • Если ночью тепло, то весна будет мягкой.
  • Если снег еще не растаял, то вскоре будет холодно.
  • Если ласточки еще не вернулись из теплых краев, то весна будет холодной.
  • Если на Благовещение услышите грозу, то будет обильный урожай орехов.
  • Если пойти на рыбалку в этот день, то поймаете много рыбы.
  • Если на небе плохо видно звезды, то вскоре потеплеет.
  • Если луна красная, то стоит ожидать плохих новостей.

Когда будет Благовещение в 2025 году

В сентябре 2023 года Православная церковь Украины и Украинская греко-католическая церковь перешли на новоюлианский календарь. В связи с этим, даты большинства религиозных праздников изменились – они перенеслись на 13 дней назад.

Ранее Благовещение ежегодно отмечали 7 апреля. Однако уже второй год верующие будут праздновать Благовещение 25 марта. Впрочем, христиане, которые придерживаются старого календаря, будут встречать этот праздник на 13 дней позже, в апреле.