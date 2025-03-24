Украинцы придерживались определенных правил на праздник, чтобы не навлечь беды. О приметах на Благовещение – рассказывает LifeStyle24.

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Приметы на Благовещение 2025 года

Если на Благовещение пойдет дождь, то в этом году будет хороший урожай.

Если 25 марта будет тепло, то такую же погоду стоит ожидать и на Пасху.

Если в этот день на улице ветрено, то лето будет жарким.

Если на Благовещение туманно, то вскоре пойдет дождь.

Если ночью тепло, то весна будет мягкой.

Если снег еще не растаял, то вскоре будет холодно.

Если ласточки еще не вернулись из теплых краев, то весна будет холодной.

Если на Благовещение услышите грозу, то будет обильный урожай орехов.

Если пойти на рыбалку в этот день, то поймаете много рыбы.

Если на небе плохо видно звезды, то вскоре потеплеет.

Если луна красная, то стоит ожидать плохих новостей.

Когда будет Благовещение в 2025 году

В сентябре 2023 года Православная церковь Украины и Украинская греко-католическая церковь перешли на новоюлианский календарь. В связи с этим, даты большинства религиозных праздников изменились – они перенеслись на 13 дней назад.

Ранее Благовещение ежегодно отмечали 7 апреля. Однако уже второй год верующие будут праздновать Благовещение 25 марта. Впрочем, христиане, которые придерживаются старого календаря, будут встречать этот праздник на 13 дней позже, в апреле.