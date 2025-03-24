Українці дотримувалися певних правил на свято, щоб не накликати біди. Про прикмети на Благовіщення – розповідає LifeStyle24.
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Прикмети на Благовіщення 2025
- Якщо на Благовіщення піде дощ, то цьогоріч буде гарний врожай.
- Якщо 25 березня буде тепло, то таку ж погоду варто очікувати й на Великдень.
- Якщо у цей день надворі вітряно, то літо буде спекотним.
- Якщо на Благовіщення туманно, то незабаром піде дощ.
- Якщо вночі тепло, то весна буде м'якою.
- Якщо сніг ще не розтанув, то незабаром буде холодно.
- Якщо ластівки ще не повернулися з теплих країв, то весна буде холодною.
- Якщо на Благовіщення почуєте грозу, то буде рясний врожай горіхів.
- Якщо піти на риболовлю у цей день, то спіймаєте багато риби.
- Якщо на небі погано видно зірки, то незабаром потеплішає.
- Якщо місяць червоний, то варто очікувати поганих новин.
Коли буде Благовіщення у 2025 році
У вересні 2023 року Православна церква України та Українська греко-католицька церква перейшли на новоюліанський календар. У зв'язку з цим, дати більшості релігійних свят змінилися – вони перенеслися на 13 днів назад.
Раніше Благовіщення щорічно відзначали 7 квітня. Однак вже другий рік віряни святкуватимуть Благовіщення 25 березня. Втім, християни, які дотримуються старого календаря, зустрічатимуть це свято на 13 днів пізніше, у квітні.