17 квітня – яке церковне свято: чому сьогодні не можна ходити в брудних речах

17 квітня греко-католики і православні християни відзначають Чистий четвер. У цей день віряни розпочинають активну підготовку до Великодня.

Крім цього, люди вирушають до церкви, щоб помолитися. Про заборони й прикмети на 17 квітня – розповідає LifeStyle24.

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Чистий четвер

У Чистий четвер християни згадують біблійні події, зокрема Таємну вечерю, молитву Ісуса Христа в Гетсиманському саду та зраду Юди Іскаріота. За Святим Письмом, напередодні свої смерті Син Божий зібрав апостолів на останню трапезу. Під час неї Він встановив Таїнство Святої Євхаристії, за яким віряни споживають хліб і церковне вино. Також Ісус омив ноги своїм учням, продемонструвавши приклад смирення і поваги.

Що не можна робити

Не можна лихословити, заздрити, пліткувати та бажати іншим зла.

Не слід ходити в брудних речах, бо тоді притягнете негаразди в дім.

Не рекомендується розважатися та веселитися.

Не рекомендується відмовляти в допомозі нужденним.

Народні прикмети

Якщо паска вийшла важка і погано пропечена, то цьогоріч доведеться постати перед труднощами.

Якщо паска вийшла легка і зарум'янена, то рік пройде спокійно.

Якщо сьогодні не прибрати дім, то цей рік пройде у сварках і суперечках з рідними.

Якщо у Чистий четвер винести щось зі своїх речей з дому, то очікуйте поганих новин.

Що ще відзначають

День пожежної охорони України. Його щорічно відзначають з 2013 року. Саме тоді четвертий президент України Віктор Янукович підписав відповідний Указ, враховуючи вагомий внесок працівників пожежної охорони України у справу боротьби з вогняною стихією, захисту життя і здоров'я людей, майна від пожеж, на підтримку ініціативи громадських об'єднань та Державної служби України з надзвичайних ситуацій.