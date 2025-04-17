Його встановив Указ четвертого президента України Віктора Януковича 2013 року. Головна мета свята – вшанувати внесок працівників пожежної охорони України у справу боротьби з вогняною стихією, захисту життя і здоров'я людей, майна від пожеж, на підтримку ініціативи громадських об'єднань та Державної служби України з надзвичайних ситуацій, розповідає LifeStyle24.

Дивіться також Страсний тиждень 2025: що можна робити напередодні Великодня

Наша редакція підготувала гарні привітання з Днем пожежної охорони України у картинках і прозі. Збережіть їх собі та надішліть рідним, друзям і знайомим, які працюють у цій важливій сфері.

Привітання з Днем пожежної охорони України 2025: картинки й проза

Вітаю з Днем пожежної охорони! Бажаю безпечних і спокійних змін. Надійних товаришів, чудової амуніції та спецтехніки. Будьте уважними, здоровими, готовими до подвигів і завжди в гарному настрої!

***

З Днем пожежної охорони! Дякую вам за вашу нелегку працю! Ризикуючи своїм життям, ви бережете наші. Нехай стихія підкоряється вам без залишку, нехай удача завжди буде поруч. Нехай доля нагородить вас за сміливість і відвагу.

Привітання з Днем пожежної охорони України / Колаж LifeStyle24

***

Усіх, хто служить цій благородній і доблесній справі, вітаю з професійним святом Днем пожежної охорони. Бажаю вам бадьорості й терпіння, здоров'я та щастя. Нехай у ваших родинах панує добробут!

***

Вітаю з Днем пожежної охорони і щиро бажаю ніколи не піддаватися розгубленості і відчаю, завжди боротися до кінця, з упевненістю і міцними силами братися за будь-яку нову справу, неодмінно домагатися бажаних результатів і ніколи не забувати про заходи безпеки. Нехай Бог тебе оберігає, нехай ангел допомагає впоратися з будь-якою бідою.

Привітання з Днем пожежної охорони України / Колаж LifeStyle24

Про інші професійні свята квітня 2025 року – читайте в нашому матеріалі.

***

Вітаємо з професійним святом! Нехай полум'я буде тільки в очах, а не в руках. Бажаємо, щоб рятувальна справа надихала, а доля дарувала багато щасливих моментів. Ви справжні герої сучасності!

***

З професійним святом! Хай ваша відвага, що здатна приборкати вогонь, завжди приносить лише тріумфи. Бажаю міцного здоров'я, нових звершень і найтепліших слів вдячності від тих, кого ви рятуєте.

Привітання з Днем пожежної охорони України / Колаж LifeStyle24

***

З Днем працівників пожежної охорони! Ваш героїзм – це не просто робота, а місія. Бажаємо завжди повертатися додому цілими й неушкодженими, щоб кожна зміна закінчувалася перемогою над стихією, а життя було повним вогню лише у серці!

***

З Днем працівників пожежної охорони! Нехай ніколи не бракує сил для виконання вашої непростої місії. Хай кожен день буде мирним, а підтримка близьких додає впевненості. Ваша сміливість варта оплесків і вдячності!