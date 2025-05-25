Як назвати хлопчика, який народиться влітку 2025 року: добірка найкращих чоловічих імен

Більшість батьків хоч раз стикалася з проблемою вибору імені для дитини. До розв'язання цього питання дорослі ставляться досить серйозно, адже воно може вплинути на майбутнє малюка.

Вже зовсім скоро настане літо. У зв'язку з цим, особливо популярними стають деякі чоловічі імена. LifeStyle24 підготував добірку імен для хлопчиків, якими варто назвати сина влітку.

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Як назвати хлопчика, який народиться влітку: добірка чоловічих імен

Лука

Таке ім'я має кілька версій походження: перша – з Давньої Греції та означає "світлий" або "народжений на світанку", а друга – від імені Лук'ян і трактується як "син Луки". У сучасному світі так називають творчих, цілеспрямованих і дбайливих чоловіків. Власники цього імені відзначаються допитливістю та наполегливістю.

Іларіон

Ім'я Іларіон прийшло до нас зі Стародавньої Греції та означає "веселий" або "радісний". Такі чоловіки мають велике коло спілкування завдяки своєму почуттю гумору. Іларіони полюбляють розвивати власні таланти та розповідати про них оточенню. Власники цього імені уникають конфліктів, адже цінують свою репутацію в суспільстві.

Мирослав

Таке ім'я має слов'янське походження й означає "той, що приносить мир і славу". Так називають розсудливих, неконфліктних і спокійних чоловіків. Вони намагаються розв'язати проблеми лише мирним шляхом. Мирослави впевнено йдуть до власної мети та готові використати будь-які методи, щоб її досягти.

Імена для хлопчиків 2025 / Фото Freepik

Артем

Це ім'я має кілька версій походження: перша – від імені давньогрецької богині життя та родючості Артеміди, друга – від слова artemes, що означає "здоровий" або "сильний". У давнину вважалося, що такі чоловіки житимуть довго та відзначатимуться бадьорим і міцним духом. Власники цього імені – прямолінійні та цілеспрямовані, тому завжди досягають бажаного.

Лев

Таке ім'я має кілька варіантів походження: перший – від латинського слова leo, що перекладається як "лев", другий – від давньогрецького слова, що трактується як "цар звірів". Його власники завжди стануть на захист своїх рідних і близьких, якщо тих хтось образить. Леви вражають людей не тільки своєю силою, але й гострим розумом.

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