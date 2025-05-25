Уже совсем скоро наступит лето. В связи с этим, особенно популярными становятся некоторые мужские имена. LifeStyle24 подготовил подборку имен для мальчиков, которыми стоит назвать сына летом.

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Как назвать мальчика, который родится летом: подборка мужских имен

Лука

Такое имя имеет несколько версий происхождения: первая – из Древней Греции и означает "светлый" или "рожденный на рассвете", а вторая – от имени Лукьян и трактуется как "сын Луки". В современном мире так называют творческих, целеустремленных и заботливых мужчин. Владельцы этого имени отмечаются любознательностью и настойчивостью.

Илларион

Имя Илларион пришло к нам из Древней Греции и означает "веселый" или "радостный". Такие мужчины имеют большой круг общения благодаря своему чувству юмора. Илларионы любят развивать собственные таланты и рассказывать о них окружающим. Владельцы этого имени избегают конфликтов, ведь ценят свою репутацию в обществе.

Мирослав

Такое имя имеет славянское происхождение и означает "тот, что приносит мир и славу". Так называют рассудительных, неконфликтных и спокойных мужчин. Они стараются решить проблемы только мирным путем. Мирославы уверенно идут к собственной цели и готовы использовать любые методы, чтобы ее достичь.

Имена для мальчиков 2025 / Фото Freepik

Артем

Это имя имеет несколько версий происхождения: первая – от имени древнегреческой богини жизни и плодородия Артемиды, вторая – от слова artemes, что означает "здоровый" или "сильный". В древности считалось, что такие мужчины будут жить долго и отличаться бодрым и крепким духом. Владельцы этого имени – прямолинейные и целеустремленные, поэтому всегда достигают желаемого.

Лев

Такое имя имеет несколько вариантов происхождения: первый – от латинского слова leo, что переводится как "лев", второй – от древнегреческого слова, что трактуется как "царь зверей". Его владельцы всегда станут на защиту своих родных и близких, если тех кто-то обидит. Львы поражают людей не только своей силой, но и острым умом.

Отметим, наша редакция ранее рассказывала о мужских именах, которые имеют положительную энергетику.