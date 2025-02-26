Чи можна позичати сіль: що станеться, якщо це зробити

З давніх-давен сіль мала особливе значення в житті людей. Її використовували не лише для приготування страв, але й з метою захисту від нечистої сили.

Однак у народі існує повір'я, що не можна позичати сіль. Якщо ж це зробити, то людина позбудеться добробуту та сімейного щастя. Чи можна позичати сіль – розповідає 24 Канал.

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Чи можна позичати сіль

Наші предки вірили, що, віддаючи сіль, можна передати разом із нею частину свого добробуту, родинного щастя або навіть здоров'я. У давнину вважалося, що цей продукт має енергетичний зв'язок із будинком. Тому якщо позичати сіль, то з'являється високий ризик послабити захист своєї оселі та впустити в неї чужі негаразди.

Крім цього, людина, яка віддавала цей продукт своєму сусіду чи родичу, могла забрати з собою удачу господаря. У зв'язку з цим у деяких регіонах України громадяни навіть боялися брати сіль з рук інших, бо не хотіли привабити чужі проблеми у свою родину. У народі вірять, що якщо вже потрібно дати комусь цей продукт, то не слід його передавати з рук у руки. Людина має покласти сіль на стіл або в тарілку, щоб уникнути можливих негараздів. Дехто також бере за цей продукт символічну плату, щоб це виглядало не як позичання, а як купівля.

Втім, у сучасному світі мало хто звертає увагу на подібні забобони. Позичити сіль у сусіда чи друга часто розцінюється як жест допомоги, особливо якщо продукт закінчився в незручний момент.

Чи можна позичати сіль / Фото Freepik

Чи можна віддавати свої речі чужим людям

Наші предки особливо вірили, що одяг може зберігати енергетику свого носія. Пращури намагалися не віддавати власні речі незнайомцям, бо не хотіли передавати негативні емоції іншим. Водночас люди боялися дарувати свій одяг комусь чужому, оскільки вірили, що накличуть на себе різні хвороби та біди. Крім цього, предки нібито позбавлялися власного щастя та успіху, якщо давали речі незнайомцям.

За словами священника Православної церкви України, християнам дозволяється давати власний одяг чужим людям, якщо він підходить їм за розміром. Олексій Філюк зазначив, що вірянам варто ділитися та припинити боятися, що хтось може забрати їхню енергію.