Який день народження категорично не можна святкувати, щоб не прискорити старіння

Святкування дня народження зазвичай асоціюється з радістю, подарунками та приємними зустрічами. Однак, коли йдеться про 53-й рік життя, народні повір'я радять утриматися від гучних урочистостей.

Вважається, що надмірна увага до цієї дати може призвести до негативних наслідків для іменинника. Чому не можна святкувати 53-й день народження – розповідає LifeStyle24.

Дивіться також Ювілей, що лякає багатьох: чому не святкують 40 років

Чому не можна святкувати 53 роки

У народі існує чимало прикмет, пов'язаних із віком. Так, одна з найпоширеніших стосується святкування 53-річчя. Наші предки вірили, що відзначення цієї дати може негативно вплинути на життєву енергію людини. Згідно з повір'ями, саме цей період символізує початок глибоких вікових змін, і надмірна увага до святкування лише прискорює старіння.

Особливо це стосується жінок, яким радили уникати гучних урочистостей, застіль і запрошення гостей з нагоди 53-го дня народження. Вважалося, що так жіноча стать збереже молодість душі й тіла ще на довгі роки.

Втім, у сучасному суспільстві дедалі більше людей скептично ставляться до подібних прикмет. Той, хто дбає про себе, збалансовано харчується, займається фізичною активністю й не нервується, може добре почуватися й мати гарний вигляд у будь-якому віці.

Чому не можна святкувати 53 роки / Фото Freepik

Чому не можна святкувати 13 років

У давнину вважали, що у 13-річному віці дитина найбільш вразлива до негативної енергії та впливу злих сил. Через це не рекомендується влаштовувати пишні урочистості, щоб не накликати біди на підлітка та не зіпсувати його майбутнє.

Деякі діти й наразі свідомо не відзначають цей день народження, відкладаючи сімейне застілля до 14-річчя.

Під час написання матеріалу використані джерела: volyn24.com та ukr.media.