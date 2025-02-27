Чи можна тримати штучні квіти вдома: запам'ятайте це

У багатьох оселях штучні квіти вже давно стали важливим елементом інтер'єру. Вони не потребують догляду, завжди мають привабливий вигляд і можуть доповнювати стиль будь-якого приміщення.

Однак з цими декоративними елементами пов'язано багато народних прикмет і повір'їв. Деякі люди вважають, що штучні квіти приносять у дім негативну енергетику, тоді як інші сприймають їх як звичайну частину інтер'єру. Чи можна тримати несправжні рослини вдома – розповідає 24 Канал.

Цікаво Чи можна ввечері викидати сміття: запам'ятайте це

Чи можна тримати штучні квіти вдома

У давнину штучні квіти часто асоціювалися з чимось неживим і неприродним. Зазвичай подібними рослинами прикрашають могили на кладовищах. Через це у народі виникло повір'я, що штучні квіти можуть перетягнути на себе енергію смерті та нещасть. Водночас несправжні рослини нібито приваблювали проблеми зі здоров'ям і сварки в родину.

Крім цього, деякі незаміжні жінки не прикрашали свої оселі штучними квітами, адже не хотіли провести життя на самоті. Пращури вірили, що неживі рослини символізують відсутність почуттів, тому можуть поставити на паузу особисте життя людини. Ба більше, за народними прикметами штучні квіти нібито викликають матеріальні труднощі. Річ у тім, що живі рослини асоціюються з ростом і достатком, а неживі – зі втратою можливостей.

Однак у сучасному світі не всі люди вірять у подібні забобони. Тому кожен має самостійно вирішити як саме прикрасити власний дім.

Чи можна тримати штучні квіти вдома / Фото Freepik

Чи можна нести штучні квіти на цвинтар

Щороку перед поминальними днями українці масово купують штучні вінки та квіти для могил рідних. Однак не всі знають, чи можна нести несправжні рослини на кладовище, чи краще віддати перевагу живим. Неживі рослини зазвичай виготовляють з матеріалів, які майже неможливо переробити. Пластик розкладається століттями, виділяючи шкідливі речовини в ґрунт і воду. До того ж на кладовищах часто спалюють пластикові квіти, що призводить до викидів токсичних речовин у повітря, які викликають серйозні захворювання, серед яких рак.

Православна церква України не підтримує традицію приносити штучні рослини на кладовище. Священники наголошують, що вшанувати пам'ять померлого можна лише за допомогою молитви та догляду за могилами. Водночас пластик, який забруднює землю, ніяк не вплине на те, чи знайде душа покійника спокій.