Однако с этими декоративными элементами связано много народных примет и поверий. Некоторые люди считают, что искусственные цветы приносят в дом негативную энергетику, тогда как другие воспринимают их как обычную часть интерьера. Можно ли держать ненастоящие растения дома – рассказывает 24 Канал.

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Можно ли держать искусственные цветы дома

В древности искусственные цветы часто ассоциировались с чем-то неодушевленным и неестественным. Обычно подобными растениями украшают могилы на кладбищах. Поэтому в народе возникло поверье, что искусственные цветы могут перетянуть на себя энергию смерти и несчастий. В то же время ненастоящие растения якобы привлекали проблемы со здоровьем и ссоры в семью.

Кроме этого, некоторые незамужние женщины не украшали свои дома искусственными цветами, ведь не хотели провести жизнь в одиночестве. Предки верили, что неодушевленные растения символизируют отсутствие чувств, поэтому могут поставить на паузу личную жизнь человека. Более того, по народным приметам искусственные цветы якобы вызывают материальные трудности. Дело в том, что живые растения ассоциируются с ростом и достатком, а неживые – с потерей возможностей.

Однако в современном мире не все люди верят в подобные суеверия. Поэтому каждый должен самостоятельно решить как украсить собственный дом.

Можно ли держать искусственные цветы дома / Фото Freepik

Можно ли нести искусственные цветы на кладбище

Ежегодно перед поминальными днями украинцы массово покупают искусственные венки и цветы для могил родных. Однако не все знают, можно ли нести ненастоящие растения на кладбище, или лучше отдать предпочтение живым. Неживые растения обычно изготавливают из материалов, которые почти невозможно переработать. Пластик разлагается веками, выделяя вредные вещества в почву и воду. К тому же на кладбищах часто сжигают пластиковые цветы, что приводит к выбросам токсичных веществ в воздух, что вызывают серьезные заболевания, среди которых рак.

Православная церковь Украины не поддерживает традицию приносить искусственные растения на кладбище. Священники отмечают, что почтить память умершего можно только с помощью молитвы и ухода за могилами. В то же время пластик, который загрязняет землю, никак не повлияет на то, найдет ли душа покойника покой.