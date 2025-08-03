З давніх-давен у народі заведено ставитися з повагою до жінки, яка зовсім скоро подарує світу нове життя. Тому будь-яке недобре слово щодо неї вважали гріховним.

Ба більше, погані вчинки в бік майбутніх матерів могли нерідко мати негативні наслідки для кривдників. Детальніше – розповідає LifeStyle24.

Дивіться також Чи треба людям стукати по дереву, щоб не наврочити

Чому не можна ображати вагітних?

У давнину предки вірили, що сльози вагітної, викликані образою, здатні накликати на людину, яка її скривдила, хвороби або серйозну невдачу. Такий кривдник міг навіть втратити здоров'я або навіть джерело свого доходу.

А якщо підняти голос на вагітну, то виникає високий ризик накликати сварки й конфлікти у власній родині. Річ у тім, що все згодом поверталося до кривдника у вигляді сімейних непорозумінь або втрати добробуту.

Особливо не радили сміятися з вагітної або принижувати її публічно. Вважалося, що це призведе до нічних кошмарів, які мучитимуть людину доти, поки вона не перепросить.

Крім цього, ті, хто погано ставився до вагітної, ризикували накликати негаразди на власних дітей. Зокрема, різні хвороби та труднощі в житті.

Чому не можна ображати вагітних / Фото Freepik

Чому не можна ображати вдову?

За народними прикметами, вдови перебувають під особливим заступництвом вищих сил. Саме тому той, хто спробує образити чи принизити таку жінку, ризикує накликати на себе її долю або навіть гнів небес.

Водночас у Біблії вдови, як і сироти, згадуються серед тих, кого Бог постійно захищає. У книзі "Повторення Закону" (27:19) написано: "Проклятий той, хто перекручує право приходька, сироти та вдови". У зв'язку з цим, вірянам важливо пам'ятати, що Господь завжди звертає увагу на тих, хто втратив опору в житті. Тому чекає від християн не жалості до вдів, а гідного ставлення та поваги.

Під час написання матеріалу були використані джерела: ukr.media та prykmeta.ua.