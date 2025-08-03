Более того, плохие поступки в сторону будущих матерей могли нередко иметь негативные последствия для обидчиков. Подробнее – рассказывает LifeStyle24.

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Почему нельзя обижать беременных?

В древности предки верили, что слезы беременной, вызванные обидой, способны навлечь на человека, который ее обидел, болезни или серьезную неудачу. Такой обидчик мог даже потерять здоровье или даже источник своего дохода.

А если поднять голос на беременную, то возникает высокий риск навлечь ссоры и конфликты в собственной семье. Дело в том, что все впоследствии возвращалось к обидчику в виде семейных недоразумений или потери благосостояния.

Особенно не советовали смеяться над беременной или унижать ее публично. Считалось, что это приведет к ночным кошмарам, которые будут мучить человека до тех пор, пока он не извинится.

Кроме этого, те, кто плохо относился к беременной, рисковали навлечь невзгоды на собственных детей. В частности, различные болезни и трудности в жизни.

Почему нельзя оскорблять беременных / Фото Freepik

Почему нельзя обижать вдову?

По народным приметам, вдовы находятся под особым покровительством высших сил. Именно поэтому тот, кто попытается обидеть или унизить такую женщину, рискует навлечь на себя ее судьбу или даже гнев небес.

В то же время в Библии вдовы, как и сироты, упоминаются среди тех, кого Бог постоянно защищает. В книге "Повторение Закона" (27:19) написано: "Проклят тот, кто извращает право сироты и вдовы". В связи с этим, верующим важно помнить, что Господь всегда обращает внимание на тех, кто потерял опору в жизни. Поэтому ждет от христиан не жалости к вдовам, а достойного отношения и уважения.

При написании материала были использованы источники: ukr.media и prykmeta.ua.